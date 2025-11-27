Παγκόσμιο Κύπελλο: Πρεμιέρα για την Ελλάδα στα προκριματικά κόντρα στην Ρουμανία

Η Ελλάδα ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (27/11).

Η Ελλάδα έρχεται με... φόρα από το Eurobasket και θέλει να πετύχει μεγάλα πράγματα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «επίσημη αγαπημένη» θα ξεκινήσει την πορεία της στα προκριματικά της διοργάνωσης την Πέμπτη (27/11),.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων, με το τζάμπολ να γίνεται στις 18:30. Το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.