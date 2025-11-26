Lakers' Corner: Το Λος Άντζελες είναι... μωβ και χρυσό

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Κλίπερς για το NBA Cup και τους... διέλυσαν (135-118), παίρνοντας παράλληλα την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους.

Μετά το... θρίλερ με τους Γιούτα Τζαζ, οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στις εύκολες επικρατήσεις. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ για ακόμη μία φορά έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως το ΛΑ είναι... μωβ και χρυσό, καθώς οι «Λιμνάνθρωποι» κέρδισαν με 135-118 τους Κλίπερς. Με αυτή τη νίκη οι Λέικερς όχι μόνο βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-4 αλλά πέρασαν και στην νόκ-άουτ φάση του NBA Cup.

Οι Λέικερς δεν ξεκίνησαν καλά αμυντικά τον αγώνα και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο πίσω στο σκορ με 37-38. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο βελτίωσαν την απόδοσή τους και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 69-66. Στην επανάληψη οι «Κλιπς» έμειναν στο ματς μέχρι την τελευταία περίοδο (98-93), αλλά εκεί τα πράγματα άλλαξαν. Οι παίκτες του Ρέντικ… πάτησαν το γκάζι και κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν με 135-118.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θύμισε τον παλιό του εαυτό. Ο «Βασιλιάς» δείχνει να βρίσκει τον ρυθμό του και σταδιακά αναμένεται να ανεβάζει... στροφές όσο παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ο θρύλος του ΝΒΑ και σκόραρε (25 πόντοι), και βοήθησε με 6 ριμπάουντ και μοίρασε στους συμπαίκτες του (6 ασίστ) και μέτρησε ακόμα 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά. Έδειξε πως στην 23η σεζόν του έχει ακόμα πολλά να προσφέρει και έχει γίνει ξεκάθαρα πως (παρά το γεγονός ότι έπαιρναν νίκες) έλειψε από τους Λέικερς.

Ο Ρούι Χατσιμούρα για ακόμη μία φορά ήταν... αθόρυβος αλλά σημαντικός. Σε 31 λεπτά είχε 13 πόντους (6/9 σουτ) και 3 ριμπάουντ και παραμένει πολύτιμος για τον Ρέντικ, ακόμα και αν δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει την διαφορά στους αγώνες.

Ο Τζάκσον Χέιζ σε 30 λεπτά δεν προσέφερε πολλά, αλλά έκανε τον... σωματοφύλακα του Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας πως οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν γίνει οικογένεια. Κατάφερε να πετύχει 8 πόντους, πήρε 4 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ και είχε ακόμα 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν... ο Λούκα Ντόντσιτς. Σε 38 λεπτά είχε 43 πόντους, ήταν επιτέλους εύστοχος από την γραμμή του τριπόντου (7/12) και είχε ακόμα 9 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Οι «Κλιπς» δεν κατάφεραν να βρουν ποτέ λύση για τον Σλοβένο, ο οποίος έκανε... πάρτι όποιον και αν είχε αντίπαλο.

Το ίδιο ισχύει και για τον Όστιν Ριβς. Σε 35 λεπτά είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. 18 πόντοι του ήρθαν στην τελευταία περίοδο και έχει αποδείξει πως αποτελεί την τρίτη καλύτερη επιλογή στο ΝΒΑ.

Ο Μαξ Κλέμπερ έμεινε στο παρκέ για 14 λεπτά και είχε 2 πόντους και 3 ριμπάουντ. Δεν είχε την ίδια επιρροή στο παιχνίδι όπως με τους Τζαζ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αρνητικός. Ο 33χρονος είναι ο τρίτος σέντερ των Λέικερς και είναι ιδανικός για αυτό τον ρόλο.

Ο Ντρι Τίμι μετά την υπογραφή του αγωνίστηκε για ένα λεπτό και κατάφερε κα πετύχει 2 πόντους, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο. Τόσο αυτός, όσο και οι Ντάλτον Κνεκτ, Αντού Τιέρο και Μπρόνι Τζέιμς (1 ασίστ) έμειναν στο παρκέ για... 60 δευτερόλεπτα.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια επιθετικά είχε 100% ποσοστό ευστοχίας αλλά σε 17 λεπτά πήρε μόλις δύο προσπάθειες (4 πόντοι). Είχε ακόμα 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ έπαιξε αρκετά καλή άμυνα απέναντι στον Καουάι Λέοναρντ.

Ο Μάρκους Σμαρτ είχε έναν ξεκάθαρο στόχο στο ματς: Να κάνει τη ζωή του Τζέιμς Χάρντεν δύσκολη και τα κατάφερε. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Χάρντεν στην τελευταία περίοδο πήρε μόνο τρία σουτ. Σε 20 λεπτά μέτρησε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ και συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί μία από τις... κλοπές του καλοκαιριού.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τα 18 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Είχε 0/2 σουτ και η στατιστική του δείχνει απλά ένα λάθος. Ούτε αμυντικά δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά και θα μπορούσε ο χρόνος του να μοιραστεί σε άλλους παίκτες

Τέλος, ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ ήταν ο μόνος παίκτης που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Ρέντικ.

Πλέον, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς (29/11, 05:00) και ακολουθεί το ματς με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς (1/12, 04:30).