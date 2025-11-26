Η Φενέρ διέλυσε τον Ολυμπιακό με 52 πόντους διαφορά

Στις ορέξεις της ανώτερης Φενέρ υποτάχθηκε ο Ολυμπιακός, με την τουρκική ομάδα να διαλύει τις «ερυθρόλευκες» με 52 πόντους διαφορά (99-47). Συνεχίζει στο Eurocup η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη.

Με ήττα αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη Euroleague Γυναικών, καθώς έχασε στο ΣΕΦ με 99-47 από την Φενερμπαχτσέ. Η ελληνική ομάδα θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις στο Eurocup.

Η τουρκική ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης πήρε από το ξεκίνημα τα ηνία του αγώνα, επέβαλε το ρυθμό της και πήρε την νίκη.

Για τον Ολυμπιακό πρώτη σκόρερ ήταν η Χριστινάκη με 9 πόντους, ενώ για τη Φενερμπαχτσέ η Μίσεμαν είχε 19, η ΜακΜπράιντ είχε 18 και η πρώην ερυθρόλευκη Μέγκαν Γκούσταφσον είχε 16 πόντους.

Διαιτητές: Μούταπσιτς (Γερμανί), Καβάρ (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Βάβροβα (Τσεχία)

Δεκάλεπτα: 8-31, 26-47, 39-79, 47-99

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 3(1), Γιακούμπκοβα 1, Γούλφολκ 5(1), Καρλάφτη 5(1), Χριστινάκη 9, Κολλάτου 6(2), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα, Κριβάσεβιτς 4, Τόγκα

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