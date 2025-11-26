Τολιόπουλος: «Νιώθω καλά, να πάρουμε τη νίκη σε γεμάτο γήπεδο»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στη Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και στάθηκε στη σημασία του γεμάτου γηπέδου, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδρειο.

Στις δηλώσεις του Έλληνας διεθνής άσος σημείωσε αρχικά: «Είναι γνώριμο το μέρος, νιώθω οικεία και θέλουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και να πάρουμε τη νίκη απέναντι στη Ρουμανία. Όλοι θέλουμε να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο και είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ανταπόκριση του κόσμου. Θέλουμε να προσφέρουμε καλό θέαμα, να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να συνδυαστεί με τη νίκη.

Για την Ρουμανία: «Η Ρουμανία είναι ομάδα με ψηλά κορμιά, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι της άμυνας στο ποστ και στα ριμπάουντ, ενώ στην επίθεση θέλουμε να βρούμε εύκολους πόντους. Σε κάποια παιχνίδια θεωρείσαι φαβορί, σε κάποια αουτσάιντερ, το θέμα είναι να μην υποτιμάς κανέναν, να παίζεις σε όλα τα ματς σαν να είναι τελικός».

Για το ότι προέρχεται από τραυματισμό: «Προσωπικά είμαι καλά, επέστρεψα τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις και νιώθω καλά το πόδι μου για να αγωνιστώ αύριο. Πάντα η Εθνική ομάδα είναι τιμή και περηφάνια και θέλω να βρίσκομαι στις κλήσεις για να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει».