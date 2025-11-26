«Κοντά στον Τζιάν Κλαβέλ η ΑΕΚ»

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τζιάν Κλαβέλ από την Ρουμανική Βάλτσεα.

Η ΑΕΚ βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε αναζήτηση γκαρντ, με την Ένωση να σκανάρει την αγορά για την απόκτηση παίκτη. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα Ντε Λούκας, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τζιάν Κλαβέλ από την Ρουμανική Βάλτσεα.

Ο 32χρονος άσος πραγματοποιεί εξαιρετικής εμφανίσεις με την ρουμανική ομάδα, μετρώνταςω 22,7 πόντους στο πρωτάθλημα και 26,5 πόντους στη FIBA Europe Cup.

Όπως αναφέρεται, η απόκτηση του Κλαβέλ θα γίνει επίσημα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίπυ Κυπέλλου, καθώς ο παίκτης είναι δεσμευμένος με τις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας.