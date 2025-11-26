«Κοντά στον Τζιάν Κλαβέλ η ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε αναζήτηση γκαρντ, με την Ένωση να σκανάρει την αγορά για την απόκτηση παίκτη. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα Ντε Λούκας, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τζιάν Κλαβέλ από την Ρουμανική Βάλτσεα.
Ο 32χρονος άσος πραγματοποιεί εξαιρετικής εμφανίσεις με την ρουμανική ομάδα, μετρώνταςω 22,7 πόντους στο πρωτάθλημα και 26,5 πόντους στη FIBA Europe Cup.
Όπως αναφέρεται, η απόκτηση του Κλαβέλ θα γίνει επίσημα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίπυ Κυπέλλου, καθώς ο παίκτης είναι δεσμευμένος με τις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας.
ÚLTIMA HORA: El ex ACB Gian Clavell (1,93 m.; 32 a.), que ha empezado la temporada en el Valcea (22,7 puntos en Liga rumana y 26,5 en FIBA Europe Cup), se incorporará al AEK de Atenas.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 26, 2025
Gian Clavell is set to sign with AEK after the FIBA WC Qualifiers.