«Ενδιαφέρονται για Λαβίν οι Μπακς»

Σύμφωνα με το Hoopshype οι Μπακς έχουν βάλει ψηλά στην λίστα τους τον Ζακ Λαβίν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προχωρημένες επαφές των δυο πλευρών.

Στην αγορά φαίνεται πως βρίσκονται οι Μπακς. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του HoopsHype το Μιλγουόκι έχει βάλει ψηλά στην λίστα τους τον Ζακ Λαβίν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προχωρημένες επαφές των δυο πλευρών.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ζακ ΛαΒίν προσπάθησε κατά τη διάρκεια της offseason να προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ατλάντα Χοκς για μια ανταλλαγή που θα έστελνε τον Τρε Γιανγκ στους Σακραμέντο Κινγκς.

Να σημειώσουμε πως οι Κινγκς έχουν ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν και δεν είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Ζακ Λαβίν.

Την τρέχουσα σεζόν ο Λαβίν φέτος έχει 21,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο.