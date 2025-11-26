Πρώτη φορά που ο Ομπράντοβιτς αποχωρεί μεσούσης της σεζόν!

Σαν... βόμβα έσκασε στον οργανισμό της Παρτίζαν η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης.
Όπως αναφέρουν Σερβικά ΜΜΕ η απόφαση του 65χρονου τεχνικού είναι μη αναστρέψιμη, με τον πολύπειρο κόουτς να έχει πάρει την απόφαση του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» και πλέον η σερβική ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή.
Μάλιστα σε περίπτωση που επισημοποιηθεί το τέλος της συνεργασίας Παρτίζαν - Ομπράντοβιτς, θα είναι η πρώτη φορά για τον 65χρονο τεχνικό που θα αποχωρήσει μεσούσης της σεζόν στα χρόνια της προπονητικής του καριέρας.
Wildest part of this thing: it's the first time in his career he leaves a club halfway thorugh the season https://t.co/yntUaWZLkE— Marco Pagliariccio (@loupaya) November 26, 2025