Σερβικά ΜΜΕ: «Μη αναστρέψιμη η απόφαση του Ομπράντοβιτς να παραιτηθεί - Ψάχνει προπονητή η Παρτιζάν»

Η "Mozzart Sport" αποκάλυψε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν και αυτό που εκκρεμούσε πια ήταν μια συζήτηση μεταξύ του έμπειρου head coach και των ανθρώπων της ομάδας.
Ωστόσο, η "Telesport" με νέο δημοσίευμα κάνει λόγο για μια οριστική και αμετάκλητη απόφαση. Οι Σέρβοι υποστηρίζουν πως ο «Ζοτς» δεν θα αλλάξει την απόφασή του και θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.
Έτσι, οι παραπάνω εξελίξεις, που μένει να επιβεβαιωθούν και επίσημα το προσεχές διάστημα, στέλνουν την Παρτιζάν στην αγορά για ανεύρεση νέου προπονητή.
🚨BREAKING: The Zeljko Obradovic era is over!— TeleSport.rs (@TelesportRS) November 26, 2025
MozzartSport was the first to report that Obradovic has submitted his resignation. According to Telesport sources, the resignation is irrevocable and Partizan is now searching for a new head coach!
More information coming soon… pic.twitter.com/3AMhjrSGAx