Σερβικά ΜΜΕ: «Μη αναστρέψιμη η απόφαση του Ομπράντοβιτς να παραιτηθεί - Ψάχνει προπονητή η Παρτιζάν»

Σερβικά ΜΜΕ δίνουν συνέχεια στην είδηση - βόμβα για την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και κάνουν λόγο για μη αναστρέψιμη απόφαση.

Η "Mozzart Sport" αποκάλυψε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν και αυτό που εκκρεμούσε πια ήταν μια συζήτηση μεταξύ του έμπειρου head coach και των ανθρώπων της ομάδας.

Ωστόσο, η "Telesport" με νέο δημοσίευμα κάνει λόγο για μια οριστική και αμετάκλητη απόφαση. Οι Σέρβοι υποστηρίζουν πως ο «Ζοτς» δεν θα αλλάξει την απόφασή του και θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Έτσι, οι παραπάνω εξελίξεις, που μένει να επιβεβαιωθούν και επίσημα το προσεχές διάστημα, στέλνουν την Παρτιζάν στην αγορά για ανεύρεση νέου προπονητή.