Έσκασε «βόμβα» στην Παρτίζαν: Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς!

Βόμβα έσκασε στην Παρτίζαν καθώς η Mozzart Sport ανέφερε ότι παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την βαριά ήττα της σερβικής ομάδας από τον Παναθηναϊκό

Σαν... βόμβα έσκασε το δημοσίευμα της Mozzart Sport: Όπως αναφέρει το σερβικό δημοσίευμα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, μετά και την βαριά ήττα των «ασπρόμαυρων» από τον Παναθηναϊκό.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι η διοίκηση της Παρτίζαν θα καθίσει στο τραπέζι με τον 65χρονο τεχνικό για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα, ενώ το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς θα αποφασίσει για το αν θα κάνει δεκτή την παραίτηση Ζοτς προκειμένου να προχωρήσει στην αναζήτηση νέου τεχνικού.

Ο πολύπειρος τεχνικός ήταν ράκος στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά την βαριά ήττα από το «τριφύλλι», με τον 65χρονο τεχνικό να απαντά «δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω». όταν ρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει για να αντιστρέψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σερβική ομάδα το τελευταίο διάστημα.