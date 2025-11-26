Και... επίσημα Περιστέρι Betsson: «Ιστορική ομάδα που έχει βγάλει μεγάλες προσωπικότητες»

Η ΚΑΕ Περιστερίου παρουσίασε τη χορηγία της με την Betsson (26/11), με όσους μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου να αναφέρονται στο όραμά τους για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την κοινωνία.

Μεγάλη στιγμή για το Περιστέρι, καθώς η ΚΑΕ παρουσίασε τη χορηγία της με την Betsson. Η εταιρεία θα είναι ο μεγάλος ονοματοδότης του συλλόγου, με τον σύλλογο να μπαίνει σε μία νέα εποχή.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Περιστερίου έδωσαν το «παρών» ο General Manager Μάνος Κότσης, ο Εμπορικός Διευθυντής της Betsson Greece Ανδρέας Νικολόπουλος, ο προπονητής Βασίλης Ξανθόπουλος, ο αρχηγός Βλάντο Γιάνκοβιτς, το σταφ και οι υπόλοιποι παίκτες του Περιστερίου, αλλά και ο Αντιδήμαρχος, Βασίλης Μπέτσης. Σημειώνεται πως στην συνέντευξη παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Περιστερίου Γιώργος Παρδακίδης.

Αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή τόσο για το Περιστέρι όσο και για την Betsson αλλά και για το όραμα και τα πλάνα τους για το μέλλον τόσο του οργανισμού όσο και της κοινωνίας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν οι:

Κότσης: «Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για την οικογένεια του Περιστερίου. Πλέον, είμαστε Περιστέρι Betsson και θα είμαστε για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το όραμα και την στρατηγική της ομάδας, το πλάνο και το όραμα που έχουμε για την ομάδα. Ουσιαστικά, η στρατηγική μας βασίζεται γύρω από δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι να επανασυνδεθούμε με την τοπική κοινωνία και να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Ο δεύτερος είναι το Περιστέρι να επανακτήσει την ταυτότητα που είχε ως μία, στο αγωνιστικό κομμάτι, δεξαμενή παραγωγής ταλέντου, είτε είναι γηγενείς παίκτες είτε αλλοδαποί. Θεωρούμε ότι αυτό είναι αυτό που θέλουμε να πρεσβεύει το καλοκαίρι. Τα τελευταία δύο χρόνια θεωρούμε ότι έχουμε κάνει βήματα πολύ σοβαρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, και οι δύο αυτοί στόχοι απαιτούν σημαντική οργάνωση, πλάνο και μέθοδο. Και χαιρόμαστε που η Betsson είναι μαζί μας, είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο σίγουρα βήματα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Θεωρούμε ότι η υποστήριξη της Betsson θα μπορέσει να μας επιτρέψει να επενδύσουμε τόσο στο ανδρικό κομμάτι όσο και στην ακαδημία και ευελπιστούμε πραγματικά ότι ο κόσμος θα καταλάβει τι σημασία της προσπάθειας αυτής και θα σταθεί και αυτός δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευελπιστώ πολύ σύντομα να σας έχουμε όλους μαζί στο γήπεδο και να χαρούμε μαζί αυτό το ωραίο ταξίδι».

Νικολόπουλος: «Καλημέρα, είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο δημαρχείο της πόλης για να ανακοινώσουμε και επίσημα μέσω της συνέντευξης Τύπου την έναρξη της συνεργασίας μας με την ομάδα του Περιστερίου. Μία ομάδα η οποία είναι ιστορική, έχει αφήσει και συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της στο ελληνικό μπάσκετ, κάτι το οποίο φαίνεται και εντός παρκέ τόσο σε Ελλάδα όσο και Ευρώπη. Από την πρώτη μας συζήτηση με την διοίκηση και τον πρόεδρο της ομάδας αντιληφθήκαμε ότι είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πλάνο και όραμα για την ομάδα και μεράκι. Αυτό μας ενέπνευσε για να συνεργαστούμε με την ομάδα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω και όλους για το επίπεδο ετοιμότητας και τα αντανακλαστικά που έδειξε η διοίκηση από την στιγμή που δώσαμε τα χέρια για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την χορηγία σε έναν χρόνο ρεκόρ. Η αλήθεια είναι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Για εμάς σκοπός και όραμα είναι να συνδεόμαστε με οργανισμούς που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, οι οποίοι έχουν πάθος και όραμα για αυτό που κάνουν. Και ο δικός μας σκοπός είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ωραίο και διαδραστικό περιβάλλον για τον κόσμο της ομάδας, να γεμίσει το γήπεδο με όμορφες στιγμές, να προσφέρουμε διασκέδαση, δώρα και happenings. Οπότε νομίζω ότι κινούμαστε με το ίδιο πλάνο. Είναι μεγάλη μας τιμή που για τα επόμενα χρόνια η ομάδα θα ονομάζεται Περιστέρι Betsson και εύχομαι να πορευτούμε μαζί για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο αγωνιστικό σκέλος θέλω να ευχηθώ στον προπονητή, στην ομάδα του και σε όλους τους παίκτες καλή σεζόν και να πετύχετε όλους τους στόχους που έχετε θέσει. Καλή μας αρχή».

Ξανθόπουλος: «Καλημέρα και από εμένα, κύριε Νικολόπουλε εκ μέρους της ομάδας καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Περιστερίου. Είμαστε μία οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό. Από την διοίκηση μέχρι και τον φροντιστή είμαστε όλοι μαζί, οπότε εμείς ανοίγουμε τα χέρια μας να σας αγκαλιάσουμε, όπως κάνετε και εσείς το ίδιο. Δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, είμαι περισσότερο της πράξης, οπότε μόνο ένα καλωσόρισμα προς εσάς και εύχομαι στο τέλος της χρονιάς να έχουμε πετύχει πολλές νίκες με γεμάτο γήπεδο, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και γιατί όχι, να δούμε παιδιά από τις ακαδημίες, όπως είπε και ο κύριος Κότσης, στην πρώτη ομάδα με σωστή νοοτροπία, να βοηθήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά να ανέβουν στην πρώτη ομάδα του Περιστερίου και μαζί με αυτά τα παιδιά να πετύχουμε τις νίκες που προείπα. Να έχουμε μία καλή συνεργασία, μακάρι αυτή η συνεργασία να είναι για πολλά χρόνια και με υγεία και προσπάθεια και δουλειά να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ».

Γιάνκοβιτς: «Καλημέρα και από εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ για την παρουσίαση της χορηγίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τέτοιο συμπαίκτη δίπλα μας. Ήμουν τυχερός και είχα βρεθεί στην πορεία μου και στην πορεία της Betsson μαζί στο παρελθόν. Νομίζω ότι οι εμπειρίες που έχω κρατήσει είναι πάρα πολύ θετικές, είναι μία εταιρεία, η οποία στηρίζει έμπρακτα το ελληνικό μπάσκετ και όπως είπαν και οι υπόλοιποι, ο στόχος είναι στο τέλος της χρονιάς να φτάσουμε όλοι μαζί στο να γεμίσουμε το γήπεδο και να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο από αγώνα σε αγώνα».

Μπέτσης: «Καλημέρα και από εμένα. Αφού ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Betsson που είναι κοντά στην ομάδα μας, θα είναι ο επίσημος χορηγός, θεωρώ ότι και η ομάδα μας έχει να κερδίσει αλλά και η Betsson. Είναι ένα ιστορικό σωματείο της πόλης μας, το μεγαλύτερο σωματείο της πόλης μας και όχι μόνο στην δυτική Αττική. Σας καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε για την συνεργασία, να είστε καλά».

Για το πώς αντιλαμβάνεται το αγωνιστικό τμήμα μία χορηγία που αφορά το διοικητικό κομμάτι:

Ξανθόπουλος: «Είναι πολύ σημαντικό ότι η Betsson ήρθε στην ομάδα μας και είναι ο χορηγός της ομάδας μας, για την ονοματοδοσία της ομάδας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ και η εικόνα της ομάδας, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδου, όπως είπα και πριν ότι είμαστε μία οικογένεια και βγάζουμε υγεία προς τα έξω. Όπως είπε και ο Βλαδίμηρος, επειδή και εγώ εκείνη τη χρονιά είχα συνεργαστεί με την Betsson έχω καλές αναμνήσεις και μακάρι και φέτος να τελειώσει η χρονιά και να έχουμε ζήσει όμορφες στιγμές».

Γιάνκοβιτς: «Πάντα όταν έρχονται καινούργιες συνεργασίες ή χορηγίες, έρχονται γιατί εκπέμπει μία ομάδα υγεία, υπάρχει ένα ευχάριστο πρόσωπο που δείχνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Σίγουρα τα αποτελέσματα είναι αυτά που βοηθάνε πάντα να δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο, αλλά το σημαντικό είναι όταν φτιάχνεται κάτι και μεγαλώνει να έχουμε τους κατάλληλους συμπαίκτες. Και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα πάει πολύ καλά».

Για το αν υπάρχουν προγραμματισμένες κινήσεις για να εφαρμοστεί το πλάνο της Betsson άμεσα και για το όραμα της εταιρείας γενικότερα, γιατί είναι ενεργή γενικά στον αθλητισμό:

Κότσης: «Είναι δεδομένο ότι έχει υπάρξει ένας επανασχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής της ΚΑΕ. Αυτή τη στιγμή ήδη οποίος παρακολουθεί τα social media μας βλέπει ότι κάνουμε μία συνειδητή προσπάθεια να ανοιχτούμε προς την τοπική κοινωνία. Γενικότερα, η δική μας λογική είναι να δημιουργήσουμε νέους φιλάθλους της ομάδας. Προφανώς, υπάρχει μία δεξαμενή ανθρώπων οι οποίοι είναι γύρω από την ομάδα τα τελευταία 50 χρόνια αλλά παράλληλα θέλουμε να εμπλουτιστεί με νέους ανθρώπους. Γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια να μπούμε, να μιλήσουμε στα σχολεία και οι παίκτες συμμετέχουν και η ΚΑΕ η ίδια. Προφανώς, η Betsson έχει γνώση και μηχανισμούς που θα μας βοηθήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι».

Νικολόπουλος: «Η Betsson έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης. Κάθε χρόνο εμπλουτίζεται και με νέες δράσεις και σε κάθε μία από τις δράσεις που κάνουμε θέλουμε να έχουμε και τη συμμετοχή των ομάδων που χορηγούμε, διότι είναι σημαντικό να περνάμε αυτό το μήνυμα και να αγγίζει το μήνυμα όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Από την άλλη, η εταιρεία προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα αιτήματα των ομάδων για να κάνουμε δράσεις που είναι συγκεκριμένες για την πόλη της κάθε ομάδας και είναι μεγάλη μας χαρά όταν καταφέρνουμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε, και με το Περιστέρι αντίστοιχα μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και από κοινού δράσεις που θα είναι στοχευμένες στην πόλη και την ομάδα.

Αναφορικά με τον αθλητισμό και τη σύνδεση που έχει η Betsson με αυτόν, οι χορηγίες της Betsson τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ένα μεγάλο εύρος, από την διοργάνωση του ποδοσφαίρου, όπως είναι το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, από ποδοσφαιρικές ομάδες, πλέον έχουμε μεγαλύτερη παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ με τρεις ομάδες στην πρώτη κατηγορία αλλά και στον γυναικείο αθλητισμό, τον οποίον στηρίζουμε, εκτός από την ομάδα πόλο του Αλίμου Betsson όσο και του Πανιωνίου Betsson στο γυναικείο βόλεϊ. Για εμάς, το πρώτο πράγμα είναι να συνδεόμαστε με οργανισμούς και ανθρώπους, οι οποίοι έχουν όραμα, πάθος αλλά και παράλληλα βγάζουν προς τα έξω και υγιείς στοιχεία του αθλητισμού και του ανταγωνισμού. Και αυτή θέλουμε να είναι και η σχέση και η εικόνα της Betsson στην Ελλάδα σε σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό. Υγιής αθλητισμός, ανταγωνισμός και να περνάμε καλά στο γήπεδο. Οπότε, αυτή είναι η βασική μας στρατηγική».

Για το τι έκανε την Betsson να πει το «ναι» στο Περιστέρι και αν έπαιξε ρόλο το ότι δίνει χρόνο σε νέα παιδιά:

Νικολόπουλος: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από τις μικρές κατηγορίες πάντα χάναμε από το Περιστέρι, οπότε το είχα λίγο στο μυαλό μου. Με τους ανθρώπους της διοίκησης που μιλήσαμε πρώτα και τώρα που ερχόμαστε και πιο κοντά και με την ομάδα, οι αξίες της ομάδας και το πλάνο που έχουν για το αγωνιστικό τμήμα ήταν σημαντικά. Αντίστοιχα, είναι ομάδα που επενδύει στις ακαδημίες και στο ελληνικό μπάσκετ. Οπότε, όσο περισσότερη προσπάθεια και επένδυση γίνεται σε αυτούς τους τομείς, τόσο καλύτερο είναι για το ελληνικό μπάσκετ ώστε να βγαίνουν περισσότεροι παίκτες, να ανεβαίνουν στις πάνω κατηγορίες και να διαπρέπουν. Οπότε, για εμάς αυτά ήταν τα βασικά κριτήρια που επιλέξαμε το Περιστέρι, συν ότι είναι ιστορική ομάδα και έχει βγάλει μεγάλες προσωπικότητες στο παρελθόν. Για εμάς είναι μεγάλη τιμή που συνδεόμαστε με τον αυτόν τον οργανισμό και που δεχθήκανε να ενώσουμε τα ονόματά μας».