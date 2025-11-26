ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Μυστακίδης: Στην τελική ευθεία για την συμφωνία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η υπόθεση της οριστικής μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Συγκεκριμένα, χθες (26/11) σημειώθηκε άλλο ένα βήμα προς την αλλαγή «σελίδας» στον Δικέφαλο, καθώς πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Θανάση Χατζόπουλο, τον Νίκο Βεζυρτζή και τον Γιάννη Πετμεζά.

Οι τρεις άνδρες συζήτησαν για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες με φόντο την οριστική είσοδο του Αριστοτέλη Μυστακίδη στο «τιμόνι» της ομάδας, με τον νυν πρόεδρο της ΚΑΕ να ενημερώνει για όλα τα λειτουργικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα και να θέτει εαυτόν στη διάθεση των εκπροσώπων του Έλληνα επιχειρηματία προκειμένου να βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Βεζυρτζής προορίζεται να κατέχει βασικό ρόλο στην νέα «ασπρόμαυρη» δίοικηση, με τον Γιάννη Πετμεζά να αποτελεί άμεσο συνεργάτη του Αριστοτέλη Μυστακίδη με κομβικό ρόλο στις συζητήσεις των δύο πλευρών το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, σήμερα θα διεξαχθεί νέα συνάντηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες πιστώσεις και στη συνέχεια να υπογραφούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει ολοκληρωθεί και επίσημα η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.