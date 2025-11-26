Πανιώνιος: Συνέχεια στο πρόγραμμα ONE TEAM με τον Νίκο Γκίκα

Ο Νίκος Γκίκας έδωσε το παρών στο πρόγραμμα One Team του Πανιωνίου σε συνεργασία με τη Euroleague Basketball.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η τρίτη συνάντηση του προγράμματος Euroleague ONE TEAMια τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ COSMORAMA TRAVEL πραγματοποιήθηκε στο κλειστό «Αργύρης Κορωναίος» και αποτέλεσε μια ημέρα με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα για όλα τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας.

Η παρουσία του αρχηγού της ομάδας, Νίκου Γκίκα, πρόσφερε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στη δράση, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο βάθος στον παιδαγωγικό στόχο του προγράμματος.

Ο Γκίκας, ως Ambassador του One Team Program, συμμετείχε ενεργά σε κάθε δραστηριότητα, μίλησε με τα παιδιά, τα ενθάρρυνε και μοιράστηκε στιγμές που ανέδειξαν τον ρόλο του αθλητή ως πραγματικού πρότυπου. Η άμεση επικοινωνία του δημιούργησε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ενθουσιασμού, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και δίνοντάς τους την αίσθηση πως ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια.

Το «Αργύρης Κορωναίος» έγινε ξανά ο χώρος όπου η Μπασκετική Σχολή Πανιωνίου συναντά την εκπαιδευτική διάσταση της άθλησης, με δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την ομαδικότητα και την αλληλεπίδραση.

Σε κάθε άσκηση φαινόταν η προσοχή που δίνεται στη διαμόρφωση χαρακτήρα και συμπεριφοράς, στοιχεία που αποτελούν θεμέλιο της φιλοσοφίας του ONE TEAM.

Με τη στήριξη του «Τζάμπολ Αγάπης», η δράση απέκτησε ακόμη πιο ζεστό τόνο, καθώς η ομάδα των εθελοντών συνεργάστηκε με τους προπονητές του Πανιωνίου, προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία γεμάτη φροντίδα και θετική ενέργεια. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν εντυπωσιακή και κάθε δραστηριότητα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνική και συναισθηματική τους εξέλιξη.

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL, πιστός στον ρόλο του ως φορέας κοινωνικής προσφοράς, συνεχίζει το πρόγραμμα με σταθερή προσήλωση στο όραμα της συμπερίληψης. Η τρίτη εβδομάδα ανέδειξε έμπρακτα πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη παρουσία πίσω από κάθε προσπάθεια, με τον Νίκο Γκίκα να αποδεικνύει τι σημαίνει να ηγείσαι μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Το πρόγραμμα ONE TEAM θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αφοσίωση, δίνοντας στα παιδιά χώρο να εξελιχθούν και να κατανοήσουν τις αξίες που εκπροσωπεί ο αθλητισμός μέσα στην κοινωνία.