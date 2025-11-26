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Μπαρτζώκας-Σλούκας όπως Νίκο Χάρισον-Ντόνσιτς! (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το δώρο του προπονητή του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό μπαίνει στο… πάνθεον και θυμίζει την ευρωπαϊκή έκδοση της ιστορίας Ντόνσιτς που παραχώρησε στους Λέικερς με απόφαση του GM των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον!
Μπαρτζώκας-Σλούκας όπως Νίκο Χάρισον-Ντόνσιτς! (vid)