Μπαρτζώκας-Σλούκας όπως Νίκο Χάρισον-Ντόνσιτς! (vid)

Το δώρο του προπονητή του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό μπαίνει στο… πάνθεον και θυμίζει την ευρωπαϊκή έκδοση της ιστορίας Ντόνσιτς που παραχώρησε στους Λέικερς με απόφαση του GM των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον!