Ευγενειάδης: «Ήταν μια νίκη - δήλωση, η ομάδα έχει μέταλλο»

Ο Ηρακλής νίκησε με 87-92 το Μαρούσι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο assistant coach του «Γηραιού», Σταύρος Ευγενειάδης, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Η νίκη εκτός έδρας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετράει διπλά και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια και λειτουργεί αρμονικά. Πρέπει οι παίκτες να έχουν και αυτοπεποίθηση. Είναι μία νίκη ως δήλωση. Η προηγούμενη νίκη στην έδρα μας με τον Κολοσσό μάς έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη νίκη επί του Αμαρουσίου. Θέλαμε μία νίκη με τον κόσμο μας για να τα καταφέρουμε».

Για τη φετινή σεζόν του Ηρακλή: «Ο Ηρακλής είναι μία ομάδα με ταλέντο. Πρέπει να το βγάζουμε στο παρκέ αυτό και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Βρισκόμαστε σε μία ιστορική ομάδα και η απαίτηση σε κάθε παιχνίδι είναι μεγάλη».

Για τον τραυματισμό του Ντάρκο-Κέλι: «Κάθε απώλεια, ειδικά ενός κομβικού παίκτη, συσπειρώνει τους παίκτες πριν το παιχνίδι, έτσι φάνηκε και στο Μαρούσι. Δείχνει το επίπεδο που έχουμε στην ομάδα. Το ότι υπάρχει το κενό των “παραθύρων” μάς δίνει την ηρεμία που χρειαζόμαστε για το τι θα γίνει και το πώς θα καλύψουμε προπονητικά το κενό που έχει δημιουργηθεί».

Για την ENBL: «Κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση λειτουργεί ως κίνητρο για κάθε παίκτη και προπονητή. Στα δύο εντός έδρας παιχνίδια ήμασταν τυχεροί γιατί συνέπεσαν με το κενό της GBL, είχαμε ρυθμό προπονήσεων. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Πρώτος στόχος παραμένει το πρωτάθλημα, αλλά δε θα πούμε “όχι” σε μια ευρωπαϊκή διάκριση».

Για τον κόσμο του Ηρακλή: «Ο Ηρακλής είναι στις έξι κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί το πόσο παλεύει η ομάδα και το πόσο αρμονικά λειτουργεί. Η πίεση είναι θετική, στις κακές μας εμφανίσεις ο κόσμος ήταν δίπλα μας και μας στήριξε γιατί καταλαβαίνει ότι η ομάδα έχει “μέταλλο”. Όλα τα εντός έδρας παιχνίδια είναι sold-out».

Για την απρόβλεπτη GBL: «Είναι ένα απρόβλεπτο πρωτάθλημα, που, εκτός από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μπορεί να νικήσει οποιοσδήποτε τον οποιονδήποτε. Εμείς ήδη έχουμε μιλήσει και έχουμε “διαγράψει” την εντός έδρας ήττα στην αρχή και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε».

Για την παρουσία του στον Ηρακλή: «Όταν προέρχεσαι από μία άνοδο ως πρώτος προπονητής, το ότι μία ιστορική ομάδα με ζήτησε για να δουλεύω στο ανώτερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο το ήθελα και, γιατί όχι, να πάω όσο μακρύτερα γίνεται. Για ‘μένα, όλα προέρχονται από την ομαδική επιτυχία, είναι ομαδικό άθλημα και αυτό θα φέρει και την προσωπική επιτυχία».