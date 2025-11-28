Σλούκας, Ναν, Σορτς, Μπάτλερ, Μίσιτς και άλλοι: Γιατί οι top guards αρνούνται τον Ολυμπιακό;

Κάποτε έφταιγαν οι υπεραξίες που πλήρωναν τα «βαριά» πορτοφόλια της Ευρώπης, τώρα όμως που και ο Ολυμπιακός είναι ένα απ’ αυτά, γιατί εισπράττει αρνήσεις και δυσκολεύεται να βρει αυτό που θέλει;

Έχουν γίνει πολλές αναφορές από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στις μεταγραφικές αναζητήσεις του Ολυμπιακού. Αναφορικά με τη θέση του γκαρντ που ψάχνει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει κατορθώσει να τον βρει, ή καλύτερα δεν έχει κατορθώσει να τον πείσει ή να αποδεχθεί πως και ο ίδιος πρέπει να προσαρμόσει το ρόλο συγκριτικά με το πώς τον έχει στο μυαλό του. Χωρίς να αλλάζει μπασκετική φιλοσοφία φυσικά.

Πριν κάποια χρόνια, η δικαιολογία για πιθανές αστοχίες κινήσεων, αφορούσε το μπάτζετ. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν στο επίπεδο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων σε οικονομικά δεδομένα. Έτσι, αναγκαζόταν να περιμένει τι θα περισσέψει απ’ τους άλλους. Τα δεδομένα τώρα έχουν αλλάξει.

Τα ποσά που δίνουν οι υπόλοιπες ομάδες, μπορεί να τα ματσάρει ή έστω να τα προσεγγίσει η ομάδα του Πειραιά. Άρα το προφανές είναι πως έπρεπε από τις 5-6 περιπτώσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός – αριθμό που ανέφερε ο ίδιος ο προπονητής του – από την αρχή του καλοκαιριού, τουλάχιστον 1 με 2 να έχουν αποδεχτεί την πρόταση.

Ο προβληματισμός είναι μεγάλος, καθώς γίνονται αναπόφευκτα και συγκρίσεις με άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, «έκλεισε» τον Μπράουν πριν ένα χρόνο και κάτι, όταν προερχόταν από εξαιρετική σεζόν και ήταν περιζήτητος. Φέτος πήρε τον Σορτς από νωρίς, τον οποίο ήθελε σαν… τρελός και ο αιώνιος. Οι «πράσινοι» δεν του έδωσαν δύο τσουβάλια παραπάνω λεφτά. Ίσα-ίσα στα επίπεδα αυτά μπορούσε να κινηθεί και ο Ολυμπιακός. Το «όχι» στην πλευρά του, προήλθε επειδή δεν πείστηκε από το αγωνιστικό πλάνο.

Τελευταίο παράδειγμα ο Μπάτλερ που επέλεξε τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίος μάλιστα δήλωσε ευθέως πως δοκίμασε να τον «ψήσει» και ο Φουρνιέ, αλλά δεν δέχτηκε να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Επίσης χωρίς να είναι οικονομικό θέμα, αλλά αγωνιστικό.

Ειδικά στους γκαρντ, παρατηρείται τεράστιο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, πως ευκολότερα πείθονται συγκεκριμένου στυλ παίκτες. Χωρίς να έχουν καλό σουτ, χωρίς προσωπική φάση, αθλητές πρώτα και λιγότερο ταλαντούχοι. Τύπου Ουόκαπ ή Νιλικίνα δηλαδή.

Παλιότερα με την περίπτωση του Ναν, η δικαιολογία ήταν οι… γνωριμίες του Μπετσίροβιτς με τον Ντράγκιτς. Ο Μπαρτζώκας μάλιστα ειρωνεύτηκε τα αγγλικά του Αταμάν, αναφερόμενος στο θέμα. Ο Αμερικανός όμως, επέλεξε αγωνιστική φιλοσοφία. Το ίδιο έκανε και ο Σορτς. Χωρίς μεσολαβητή μάλιστα.

Οι ταλαντούχοι παίκτες, δύσκολα προτιμούν τον Ολυμπιακό. Σε σημείο που τους ενδιαφέρει περισσότερο να πάνε έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξιών, αρκεί να τους δοθεί ο χώρος και ο χρόνος για να δείξουν το ταλέντο τους.

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα, παλεύει να βρει εξαιρετικό παίκτη, ο οποίος υποχρεωτικά θα υπογράφει πέρα από συμβόλαιο και… δέσμευση «αυτοκτονίας» του ταλέντου του. Προκειμένου να προσαρμοστεί στο σύστημα και να λειτουργήσει μέσω αυτού, χωρίς να ξεφεύγει στο ελάχιστο απ’ τα «κουτάκια» που του υποδεικνύονται. Δεν θα μπορεί να έχει απαιτήσεις να ηγηθεί, δεν θα μπορεί να παίξει περισσότερο ακόμη κι αν το ματς του ταιριάζει και του πάει καλά.

Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός ακόμη και με «βαρύ» πορτοφόλι, αποτελεί μία απ’ τις τελευταίες λύσεις. Αναζητώντας από το τέλος της περασμένης σεζόν αυτόν τον γκαρντ, για να εισπράξει μόνο αρνήσεις από τους πραγματικά καλούς παίκτες.

Πάντα, μάλιστα, βρίσκεται μια δικαιολογία για όλα. Τον Ναν τον έπεισε ο Ντράγκιτς να πει όχι στο λιμάνι και να πάει Παναθηναϊκό. Τον Τζέιμς δεν τον άφησε η κακιά Μονακό σε μία απ’ τις 2-3 συγκρούσεις που είχε μαζί της. Τον Γκαρσία τον κράτησε το «σκάλωμα» με τις ΗΠΑ. Ο Μπάτλερ ήθελε να παίζει περισσότερο. Ο Σορτς επέλεξε προπονητή πικ εν ρολ. Ο Μίτσιτς ήταν… τρελός και κοιτούσε μόνο τα λεφτά.

Κοινός παρονομαστής όλων των πραγματικά ταλαντούχων παικτών; Δεν επιλέγουν Ολυμπιακό και τον αφήνουν ως τελευταία τους λύση. Ενώ τα λεφτά είναι καλά, μιλάνε και με τον Μπαρτζώκα και τελικά… στρίβουν διά του αρραβώνος. Προφανώς δεν γίνεται να είναι όλοι περίεργοι και μυστήριοι, που αρνούνται το χρήμα και την προοπτική του Ολυμπιακού. Κάτι τους απομακρύνει.

Το τι, ας το βρει η υπηρεσία. Ή έστω οι ειδικοί, καθώς στα γραπτά των δημοσιογράφων και στις τηλεοπτικές ή ιντερνετικές εκπομπές, δεν υπάρχει η γνώση και η σωστή κρίση όπως ανέφερε ο κόουτς της ομάδας. Μια και πήρε… φόρα αναλύοντας τα πάντα τον τελευταίο καιρό, λες και έχει μια ανάγκη να υπεραμυνθεί των επιλογών του, γιατί δεν παραχωρεί μια συνέντευξη Τύπου να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα:

Από τη φυγή Σλούκα, την άρνηση Ναν, μέχρι τον Μπάτλερ, τι έχει φταίξει και ο Ολυμπιακός που προπονεί ο ίδιος, με «βαρύ» πορτοφόλι, δεν μπορεί να σταυρώσει έναν πραγματικά ποιοτικό και ταλαντούχο γκαρντ; Με εξαίρεση τον Φουρνιέ, ο οποίος ήθελε να πάει στο λιμάνι μόλις γυρίσει στην Ευρώπη, χωρίς να τον ενδιαφέρει το αγωνιστικό πλάνο. Άλλωστε είχε δηλώσει μετά την ανακοίνωσή του, πως δεν είχε μιλήσει με τον προπονητή. Χωρίς να αναφέρουμε καν τις φήμες πως ο Μπαρτζώκας δεν… πέταγε και τη σκούφια του αρχικά.