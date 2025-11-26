Παίζει τα ρέστα του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός παίζει τα ρέστα του για την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην 6η αγωνιστική της Euroleague (26/11, MEGA News).

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη είναι στο 1-4 στον όμιλο και θέλει νίκη απέναντι στην ισχυρή τουρκική ομάδα, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά, και παράλληλα ήττα της DVTK από τη Βαλένθια για να περάσει ως τρίτη.

«Παίζουμε απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου, κόντρα στο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το έργο μας είναι δύσκολο, αλλά θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας για νίκη», τόνισε η τεχνικός του Ολυμπιακού.

Με την Ευγενία Κολλάτου να προσθέτει: «Υποδεχόμαστε στο γήπεδό μας την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε. Γνωρίζουμε τη δυσκολία του αγώνα, αλλά έχουμε δουλέψει πάνω στο αμυντικό μας πλάνο και είμαστε έτοιμες να παλέψουμε, όπως κάναμε και στον πρώτο γύρο».