Ο Ντιαβαρά των Νικς στο SDNA: «Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι… τρελοί και μου αρέσει αυτό»

Ο Γάλλος πάουερ-φόργουορντ της ομάδας της Νέας Υόρκης μίλησε για τα περυσινά ματς της Σολέ με τον ΠΑΟΚ και βέβαια για τους πρώτους του μήνες στο ΝΒΑ. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Λένε πως κάθε αρχή και δύσκολη και κάπως έτσι είναι η κατάσταση για τον Μοχάμεντ Ντιαβαρά. Δεν περίμενε, όμως, κάτι διαφορετικό ο Γάλλος πάουερ-φόργουορντ στη ρούκι του χρονιά στο ΝΒΑ.

Συν τοις άλλοις έχει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη ομάδα, τους Νικς. Δύσκολη υπό την έννοια ότι το ρόστερ είναι πλούσιο και οι ευκαιρίες να διακριθεί ένας ρούκι παίκτης δεν είναι πολλές. Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί ότι ο Ντιαβαρά δεν είναι από τα τοπ ταλέντα της Γαλλίας.

Δεν είναι, δηλαδή, Τραορέ (των Νετς) ή Νταντιέ (συμπαίκτες στους Νικς). Βρήκαμε τον Ντιαβαρά προχθές στο «Barclays Center» μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Νετς με 113-100. Γιατί επιλέξαμε να μιλήσουμε με τον Γάλλο και όχι με κάποιον άλλον παίκτη των Νεοϋορκέζων; Επειδή με αρκετούς από τους παίκτες των Νικς μιλήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Και συν τοις άλλοις ο Ντιαβαρά ήταν πέρυσι στη Σολέ και τέθηκε αντίπαλος του ΠΑΟΚ στους μυθικούς (από πλευράς εξέλιξης και έκβασης) ημιτελικούς του Fiba Europe Cup.

Εκεί, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τον τρόπο να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς, όχι, όμως, στο τέλος και το Κύπελλο. Αυτό το πήρε η Μπιλμπάο. Ο Ντιαβαρά, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να έχει ξεχάσει τα παιχνίδια αυτά και ειδικά τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Ηταν εξαιρετικά τα παιχνίδια. Φτάσαμε στα ημιτελικά για πρώτη φορά, οπότε απόλαυσα κάθε στιγμή που αγωνίστηκα με τη Σολέ. Οσο για τους φίλους του ΠΑΟΚ, είναι…τρελοί, αλλά μου αρέσει. Νιώθω ότι αυτό είναι που πρέπει το NBA να πάρει από την Ευρώπη. Οι φίλαθλοι είναι αυτοί που δημιουργούν την ατμόσφαιρα στην αρένα».

Για τους πρώτους του μήνες σε Νέα Υόρκη και Νικς ο 20χρονος Γάλλος είχε να πει ότι «η ζωή είναι υπέροχη. Η Νέα Υόρκη είναι μια σπουδαία πόλη και πάντα μου αρέσει να είμαι μέρος αυτού του οργανισμού, οπότε απολαμβάνω κάθε μέρα που βρίσκομαι εδώ». Οσο για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο μπάσκετ, τόνισε: «Εδώ το παιχνίδι είναι πιο αθλητικό, πιο γρήγορο. Νιώθω ότι στην Ευρώπη παίζεται περισσότερο με το μυαλό. Θα έλεγα ότι η αθλητικότητα της λίγκας είναι η μεγαλύτερη διαφορά».

Ο Ντιαβαρά παίζει σχεδόν 4 λεπτά ανά παιχνίδι με τους Νικς. Εχει παίξει και σε ένα ματς με την θυγατρική τους ομάδα στη G-League, με πολύ περισσότερο χρόνο εννοείται. Τι πρέπει να βελτιώσει ώστε να μπορέσει να μείνει σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο; «Νομίζω λίγο απ' όλα. Είμαι νέος, είμαι ρούκι. Πιστεύω πως έχω τα πάντα μπροστά μου για να αποδείξω ότι αξίζω να μείνω εδώ. Αλλά νομίζω πως το πιο σημαντικό θα είναι το σουτ μου, να γίνω πιο σταθερός».

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