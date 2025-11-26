Οι Μάτζικ «διέλυσαν» τους Σίξερς και τους πέταξαν εκτός NBA Cup

Οι Ορλάντο Μάτζικ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς με 144-103, αφήνοντας τους αντιπάλους τους εκτός συνέχειας του NBA Cup.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με τις δύο ομάδες να κλείνουν την περίοδο στην ισοπαλία (35-35), όμως οι Μάτζικ έκαναν μυθική εμφάνιση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 51 πόντους!

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας πάρει διαφορά 26 πόντων (60-86), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο όπου εκτόξευσαν την διαφορά στο +38 (83-121).

Oι Μάτζικ δεν σήκωσαν το πόδι από το... γκάζι ούτε στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στην επικράτηση, για να κάνουν το 3-0 στο NBA Cup, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην πρόκριση.

Αντίθετα, αυτή ήταν η τρίτη ήττα για τους Φιλαδέλφεια 76ερς, με αποτέλεσμα οι Σίξερς να μείνουν εκτός συνέχειας του Κυπέλλου του NBA, αφού απομένει ένα ματς για την ολοκλήρωση των ομίλων.

Ο Άντονι Μπλακ με 31 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Φιλαδέλφεια 76ερς έχοντας 20 πόντους και 4 ασίστ.

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