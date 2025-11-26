Οι Ουίζαρντς με μυθικό ΜακΚόλουμ ισοπέδωσαν τους Χοκς

Με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να κάνει «όργια», οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έκαναν την έκπληξη, επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς με 132-113.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αφηνιασμένοι στην αναμέτρηση, καθώς προηγήθηκαν με 45-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 22 πόντων (77-55).

Οι Ουίζαρντς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» επί της ουσίας την υπόθεση νίκη, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν διαχείριση δυνάμεων στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 46 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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