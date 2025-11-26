Ρογκαβόπουλος για Σλούκα: «Δουλεύει περισσότερο από όλους»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν, αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για τα τρία εκρηκτικά δεκάλεπτα της ομάδας: «Νομίζω ότι ανεβαίνει το επίπεδο της αμυντικής μας συμπεριφοράς και από εκεί βρίσκουμε πόντους. Έχουμε πολύ ταλέντο στο επιθετικό κομμάτι και για αυτόν τον λόγο παίρνουμε τέτοια προβαδίσματα. Από εκεί και πέρα αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια και άμα το καταφέρουμε ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό θα είμαστε πιστεύω πάρα πολύ ψηλά».

Για την προσθήκη του Φαρίντ: «Έχει δώσει μια αύρα και μια θετικότητα στην ομάδα ακόμα μεγαλύτερη. Με την παρουσία του, με την εμπειρία του, με την ποιότητα του σαν άνθρωπος νομίζω ότι έχει δώσει όλα αυτά που χρειαζόμασταν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός, τρομερός επαγγελματίας και εξαιρετικό παιδί και είναι τεράστια η προσθήκη του και τρομερή δουλειά της ομάδας που έφερε έναν τέτοιο παίκτη μέσα στη χρόνια».

Για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή: «Έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης και περιμένουμε και παιδιά που είναι τραυματίες και είναι κομβικοί για την ομάδα, οπότε πιστεύω ότι όλο καλύτεροι θα γινόμαστε, για να μην υπάρχουν απώλειες και να μπορούμε να προπονούμαστε όλοι μαζί και να δουλεύουμε όλοι μαζί».

Για τις επιδόσεις του Κώστα Σλούκα: «Δεν είναι τυχαίο το πόσο καλός είναι ο Σλούκας. Δουλεύει περισσότερο από όλους και η αλήθεια είναι ότι παρασύρει και εμάς τους υπόλοιπους να δουλέψουμε περισσότερο, είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από ότι έχει καταφέρει και σαν προσωπικότητα και σαν επαγγελματίας είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Έχει απίστευτο ζήλο και νιώθεις ότι δεν έχει κατακτήσει τίποτα, ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Πάντα, κάθε μέρα είναι εκεί να δίνει τον καλύτερο του εαυτό».