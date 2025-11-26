Σερέλης: «Οι 20 μέρες μας φάνηκαν… δύο μήνες!»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης μίλησε για το απαιτητικό πρόγραμμα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, αλλά και την αλλαγή που υπάρχει στην νοοτροπία των παικτών του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θεωρώ ότι μετά το πρώτο δεκάλεπτο που αλλάξαμε την άμυνά μας, άνοιξε το παιχνίδι, εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι οι αντίπαλοί μας δεν έχουν καλή ψυχολογία, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση.

Διανύουμε μια πολύ καλή περίοδο, η οποία πρέπει τώρα να σταματήσει να ξεκουραστούμε και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι μετά την διακοπή. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, έχουμε βρει αυτοπεποίθηση.

Παίξαμε όπως έπρεπε στην έδρα μας, είχε τρομερό παλμό ο κόσμος και αυτό μας βοήθησε για να πάρουμε τη νίκη. Ήταν 20 ημέρες που φάνηκαν σαν δύο μήνες, είχε δώσει μια υπόσχεση ο Κώστας (σ.σ. Σλούκας).

Όλα τα παιδιά έχουν αλλάξει νοοτροπία και αμυντικά και επιθετικά βοηθούν όλοι, υπάρχει τώρα η διακοπή και στη συνέχεια θα πρέπει να συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα. Το βασικό είναι ότι ο κάθε παίκτης μπαίνει για να βοηθήσει την ομάδα.

Όλοι καταλαβαίνουν τι ζητάει ο κόουτς, προφανώς θα υπάρχουν κακές ημέρες, αλλά είμαστε στην ίδια σελίδα για το τι θέλουμε και τι πρέπει να κάνουμε, το Final Four είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος για την ομάδα».