Φαρίντ: «Αυτή η ατμόσφαιρα είναι ίσως η καλύτερη που έχω ζήσει» (vid)

Ο Κένεθ Φαρίντ, μετά την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, απέναντι στην Παρτιζάν, αποθέωσε τους οπαδούς του Τριφυλλιού, για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για το πως είναι το χρονικό διάστημα που έχει περάσει με τον Παναθηναϊκό: «Απλά περνάω καλά παίζοντας μπάσκετ. Είμαι στην θέση να βοηθάω τους συμπαίκτες μου να κερδίζουν και είμαι σε θέση να τους βοηθάω να βρίσκουν τα σουτ που θέλουν, τα βλέμματα που χρειάζονται και να βοηθάω με τα ριμπάουντ και είμαι χαρούμενος που το κάνω αυτό».

Για το αν περίμενε ότι θα είναι τόσο επιδραστικός στην ομάδα: «Δεν περίμενα τίποτα. Απλά ήρθα εδώ για να παίξω μπάσκετ και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει και είμαι ικανός να το κάνω αυτό κάθε βράδυ. Δεν με ενδιαφέρει το να σκοράρω ούτε πόσα ριμπάουντ θα πάρω. Με ενδιαφέρει απλά να παίρνουμε τις νίκες και αυτό είμαστε ικανοί να το κάνουμε με εμένα στο ρόστερ και στην πεντάδα και είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, να μαθαίνω τους συμπαίκτες μου και να βοηθάω να κερδίζουμε».

Για το πόσο σημαντικό είναι που έχει δίπλα του πολύ καλούς γκαρντ: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή μου διευκολύνουν τη δουλειά. Τους δίνω τα mismatches ή τα screens για να κάνουν τον γκαρντ να διστάσει λίγο. Και τότε ο ψηλός προσπαθεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, ενώ εγώ είμαι ήδη στο καλάθι και το βλέπουν αυτό. Έτσι, με βοηθάει πολύ να προχωρήσω και τους βοηθάει να προχωρήσουν γιατί τώρα ανησυχούν περισσότερο για το ρόλο τους, όπως στην δεύτερη περίοδο και ο Κέντρικ και οι άλλοι, ο ΤJ., ο Σλούκας και ακόμα και ο Τζέριαν κατάφεραν να πετύχουν τα τρίποντά τους και να πετύχουν τα σουτ τους, επειδή ανησυχούν πολύ για μένα στους αιφνιαδιασμούς».

Για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι: «Πάντα ήμουν άτομο που έπαιρνα ενέργεια από το κόσμο, αλλά αυτή η ατμόσφαιρα είναι απλά συναρπαστική. Είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω ζήσει στη ζωή μου. Είμαι απλά ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό και που μπορώ να το ζήσω. Είναι απλά μια ευλογία από τον Θεό και είμαι απλά περήφανος για τον εαυτό μου που παρέμεινα πιστός στον εαυτό μου και να συνεχίζω να παίζω μπάσκετ γιατί μπορείς να δεις όμορφα πράγματα όπως αυτό κάθε βράδυ».