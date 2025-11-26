«Το turning point του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι - Δεν θα ψάξει σέντερ πρώτου επιπέδου»

Η μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό έφερε τις τέσσερις σερί νίκες για τους «πράσινους». Τι επιπέδου παίκτη χρειάζεται η ομάδα του Εργκίν Αταμάν για να πλαισιώσει τους Χολμς, Γιούρτσεβεν και Φαριντ.

Ο Παναθηναϊκός στο «ηφαίστειο» του ΟΑΚΑ δεν άφησε περιθώρεια αντίδρασης στην Παρτίζαν: Οι «πράσινοι» με μπασκετάρα και άμυνα ατσάλι «έλιωσαν» την σερβική ομάδα, έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες και πλέον κοιτάνε κορυφή.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μεταμόρφωσε την εικόνα της μετά το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Η κακή παρουσία των «πρασίνων» και η βαριά ήττα στο Βελιγράδι αποτέλεσε το turning point της ομάδας, η οποία έκττε μετράει τέσσερις σερί νίκες στην Ευρωλίγκα και πλέον βλέπει κορυφή.

Παράλληλα ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την θέση του σέντερ βρίσκεται στην αγορά, ωστόσο οι απαιτήσεις των «πρασίνων» έχουν αλλάξει καθώς δεν αναζητείται ένας παίκτης από το πρώτο επίπεδο, αλλά ένας περισσότερο συμπληρωματικός για να πλαισιώσει τους Χολμς, Γιούρτσεβεν και Φαριντ.

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