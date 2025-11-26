Ναν: «Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου, θέλω να δω την φανέλα μου να αποσύρεται εδώ!»

Ο Κέντρικ Ναν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, ήταν απολαυστικός στις δηλώσεις του, εκφράζοντας την μεγάλη του αγάπη για το Τριφύλλι, τονίζοντας ότι θα ήθελε να δει την φανέλα του να αποσύρεται από τους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Η απάντηση για μένα είναι εύκολη όσον αφορά το αν θα μείνω ή θα φύγω. Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου. Υπέγραψα το συμβόλαιο πέρσι και τώρα όλα είναι υπέροχα. Δεν έχω καμία δεύτερη σκέψη για το αν θα μείνω. Όλα είναι τέλεια.

Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετική, όλοι με ακούν και είμαι ηγέτης! Είμαι χαρούμενος και ακόμα πιο ικανοποιημένος. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον αριθμό μου να αποσύρεται για τον Παναθηναϊκό, να δω μια μέρα τη φανέλα μου εκεί πάνω.

Όλα ξεκινούν από εμένα. Εχω πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Δουλεύω πολύ σκληρά για να παίζω έτσι, που έχει γίνει δεύτερη φύση μου αυτές οι εμφανίσεις. Οι φίλοι της ομάδας όμως με βοηθούν απίστευτα. Με κρατάνε «ξύπνιο», μου δίνουν κουράγιο!».

Για τον Κώστα Σλούκα: «Ακούγεται κλισέ αλλά ο Σλούκας το έχει… τελειοποιήσει! Όταν φτάνει κάποιος σε τόσο ψηλό επίπεδο τα κάνει όλα! Είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις, να τον σταματήσεις!»