Μετράει αντίστροφα ο Γιάννης: Aναβαθμίστηκε σε αμφίβολος για το ματς με τους Χιτ (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, αναγκάστηκε να χάσει τρία ματς των Μπακς, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό προσαγωγό, όμως πλέον έχει ξεκινήσει την αντίστροφή μέτρηση.

Τα «Ελάφια», μάλιστα στο ιατρικό report έχουν αναβαθμίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αμφίβολο για την αναμέτρηση με τους Μαϊάμι Χιτ, δείγμα ότι η επιστροφή πλησιάζει για τον «Greek Freak».