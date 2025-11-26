Μετράει αντίστροφα ο Γιάννης: Aναβαθμίστηκε σε αμφίβολος για το ματς με τους Χιτ (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, αναγκάστηκε να χάσει τρία ματς των Μπακς, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό προσαγωγό, όμως πλέον έχει ξεκινήσει την αντίστροφή μέτρηση.
Τα «Ελάφια», μάλιστα στο ιατρικό report έχουν αναβαθμίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αμφίβολο για την αναμέτρηση με τους Μαϊάμι Χιτ, δείγμα ότι η επιστροφή πλησιάζει για τον «Greek Freak».
Injury Report - Nov. 26 at Miami— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 25, 2025
Out:
Alex Antetokounmpo (G League - Two-Way)
Kevin Porter Jr. (Right Knee Meniscus Surgery)
Taurean Prince (Neck Surgery)
Questionable:
Giannis Antetokounmpo (Left Adductor Strain)