Μήτογλου: «Θέλουμε να ξεκουραστούμε αλλά θα είμαστε εκεί για την Εθνική»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, αλλά και για την παρουσία των διεθνών του Τριφυλλιού στην Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη και την επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο: «Σίγουρα ήταν θέμα η ενέργεια μας. Θεωρώ πως η Παρτιζάν μπήκε πολύ έντονα στο παιχνίδι, ήταν πολύ εύστοχη γενικά. Δεν βάλαμε τα κορμιά μας, γιατί έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που παίζουν άμυνα, το εκμεταλλεύτηκαν και σκόραραν πολύ. Βρήκαν τους χώρους, είναι πολύ καλοί παίκτες. Μόλις όμως το είδαμε αυτό και αυξήσαμε την ενέργεια μας και «καθαρίσαμε» τα ριμπάουντ είδαμε κατευθείαν τη διαφορά.»

Για το σερί 25-0: «Ήταν ένας συνδυασμός ψυχής και ενέργειας. Έπαιξε ρόλο σίγουρα κι ο κόσμος, ήταν συγκλονιστικός, ήταν από τις φορές με την πιο ωραία ενέργεια φέτος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρεθήκαμε σε ένα μομέντουμ με πολύ καλά παιχνίδια και σουτ. Βρήκαμε πολύ καλές επιλογές στην επίθεση και σίγουρα στην άμυνα με τις αλλαγές που παίξαμε και βάλαμε τα κορμιά μας»

Για το πώς είναι σε προσωπικό επίπεδο: «Νιώθω πάρα πολύ καλά ρολάρει η ομάδα, κερδίζει η ομάδα άρα είμαι πολύ καλά!

Για τον αγώνα της Εθνικής: «Μας πήραν τηλέφωνο. Εμείς θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε για τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά αλλά θα είμαστε εκεί και εύχομαι ότι καλύτερο».