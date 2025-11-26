Ρογκαβόπουλος στην «Magic Euroleague»: «Δε θα χαλάσουν τη χημεία οι επιστροφές» - Η «υπόκλιση» στον Σλούκα

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Παρτιζάν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην «Magic Euroleague» ξεχώρισε την συνεισφορά του κόσμου και υπογράμμισε πως δεν θα χαλάσει η χημεία με τις πολλές επιστροφές. Ακόμη, είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «Magic Euroleague»:

Για το στοιχείο που κάνει την διαφορά στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Το αμυντικό κομμάτι είναι αυτό που κάνει την διαφορά. Πάλι σήμερα ενώ δεν ξεκινήσαμε καλά, μετά παίξαμε τρομερή άμυνα. Αυτό ήταν το κλειδί για να βάλουμε εύκολα καλάθια. Να βρει ρυθμό ο Ναν, ο Σλούκας με την οργάνωση. Οπότε φύγαμε στο σκορ. Πήραμε μία σημαντική νίκη. Περιμέναμε δύσκολο παιχνίδι, το είχαμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά από την αρχή. Παρόλο που δεν μας βγήκε αμυντικά στην αρχή. Πήραμε μία σημαντική νίκη πριν το μπρέικ, να ξεκουραστούμε, να ετοιμαστούμε για τα επόμενα».

Για το σερί 25-0 και το πόσο κρίσιμο είναι η αμυντική ταυτότητα να είναι κομμάτι του DNA: «Χωρίς αυτό δεν γίνεται να πάμε μακριά. Στην επίθεση έχουμε ταλέντο, παίκτες που μπορούν να βάζουν καλάθι με ευκολία και συνέπεια, αλλά αν δεν έχουμε συνέπεια στην άμυνα δεν έχουμε τύχη γιατί κάποιες φορές δεν μπαίνουν τα σουτ. Οπότε, πρέπει εκεί να είμαστε έτοιμοι να μαρκάρουμε, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να βγούμε μπροστά».

Γιατί η ομάδα δεν παίζει άμυνα από το ξεκίνημα: «Δεν ξέρω. Τυχαίνει. Είναι τύχη αυτό, συμβαίνει. Έχει πάνω και κάτω το ματς και εννοείται δεν παίζουμε και μόνοι μας».

Για το ότι δεν επιχείρησε τρίποντο: «Το έδινε ο αντίπαλός. Ήταν το παιχνίδι έτσι. Είχα και δύο ελεύθερα, δεν τα έβαλα».

Για το πώς νιώθει σε προσωπικό επίπεδο: «Νιώθω όλο και καλύτερα. Έχω αυτοπεποίθηση, ακόμα και όταν αστοχό δε θα σταματήσω να σουτάρω. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερη γίνεται και στο αμυντικό κομμάτι, να πηγαίνω στα ριμπάουντ, να κάνω απλά πράγματα, γιατί έχουμε εξαιρετικούς συμπαίκτες και μπορείς να βρεις φάσεις με άνεση. Τα παιδιά όλα με στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Κανείς δεν έχει πει κάτι ούτε όταν αστοχώ ούτε όταν δεν βγαίνει κάποια φάση. Το ίδιο και οι προπονητές. Είναι θέμα χρόνου να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα και τα παιδιά που είμαστε καινούργιοι, και ο Τι Τζέι, να ενσωματωθούμε».

Για το ότι λείπουν αρκετοί παίκτες και αν μπορεί η επιστροφή τους να χαλάσει την χημεία: «Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν ποιότητα, ξέρουν πού έρχονται, σε ποια ομάδα βρίσκονται και θα κάνουν όλοι επιμονή και επιμείνουν ο καθένας να είναι αυτός που πρέπει να είναι όσο θα αγωνιστεί. Δεν θα χαλάσει τη χημεία μας. Όλοι ξέρουν τον στόχο μας, που είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε».

Για το πώς βιώνει την ατμόσφαιρα στο «Telekom Center Athens»: «Ο κόσμος προτιμάει να βλέπει άμυνες. Τάπες και προσπάθεια και από εκεί παίρνει δυνάμεις για την επίθεση και όταν μπαίνουν και τα μεγάλα σουτ γίνεται χαμός στο γήπεδο. Νομίζω ο αντίπαλος παθαίνει μπλακ-άουτ, δεν μπορεί να εκτελέσει με ηρεμία, να βρει φάσεις και είναι τεράστια η συνεισφορά του κόσμου. Αν είμαστε νωθροί ο κόσμος το νιώθει και δυσανασχετεί δικαιολογημένα».

Για τον Κώστα Σλούκα: «Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάνει. Ο άνθρωπος κάνει κάθε μέρα βάρη, ατομική προπόνηση. Είναι λες και είναι 20 χρονών και δεν έχει πετύχει τίποτα. Έχει τον περισσότερο ζήλο από όλους, είναι τρομερός επαγγελματίας. Εγώ νομίζω ότι άμα θέλει να παίξει... Λέει κάτι βαρέθηκε, σταματάω του χρόνου, δεν ξέρω τι θα κάνει, έχει να δώσει πολλά ακόμα. Όσο δεν βαριέται έχει να παίξει πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει, ο άνθρωπος κάνει κάθε μέρα δύο ώρες βάρη και ατομική. Το πόσο επαγγελματίας είναι και το πόσο έτοιμος είναι να βγει μπροστά όταν χρειάζεται είναι απίστευτο. Το κάνει τόσα χρόνια. Πόσα Final-Four; Νομίζω 11, 12. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα».

Για το κακό ποσοστό στα τρίποντα: «Δεν το εξηγώ. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε γιατί. Προσπαθούμε να σουτάρουμε όσο περισσότερο γίνεται στην προπόνηση. Να σουτάρουμε με αυτοπεποίθηση, να μη σκεφτόμαστε αυτό το γεγονός που λες, γιατί είναι αλήθεια. Και νομίζω μόνο καλύτερα θα πάει. Όλα τα παιδιά προσπαθούν για το καλύτερο, όλοι δουλεύουν σκληρά, οπότε δεν πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Είναι καλά τα σουτ όλα. Δεν παίρνουμε τραβηγμένα σουτ. Έχουμε καλές αποστάσεις, καλά σουτ, γυρνάμε την μπάλα, παίζουμε μεταξύ μας ωραία. ΘΑ μπουν. Ίσως βάζουμε λίγη παραπάνω πίεση στον εαυτό μας, λίγο όλοι γιατί ξέρουμε ότι είμαστε καλοί νιώθουμε αυτό το πρέπει που δεν χρειάζεται να το νιώθουμε, γιατί μπάσκετ είναι, συμβαίνει. Θα το βρούμε όμως, θα το βρούμε».