Οι Σέρβοι γράφουν για ΠΑΟΚ και Νάναλι!

Η επερχόμενη έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ηγεσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο στην Ευρώπη, με σερβικό Μέσο να κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον για τον Τζέιμς Νάναλι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σελίδα Μοndo.rs «ο Νάναλι αποτελεί την μεγάλη επιθυμία του γίγαντα που επιστρέφει στον δρόμο της παλιάς δόξας». Το όνομα του 35χρονου Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος αγωνίζεται στην Κίνα με μέσο όρο 12.7 πόντους και 45.8% στο τρίποντο και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για τα πεπραγμένα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι ένα ακόμα από εκείνα που ήρθαν στην επιφάνεια και φανερώνουν τη δυναμική που θέλει να έχει η νέα τάξη πραγμάτων στον Δικέφαλο του Βορρά.

«Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ιστορία του και θέλει να φέρει τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν, Τζέιμς Νάνελι. Η υπογραφή του θα αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των φιλόδοξων Θεσσαλονικέων, που θέλουν να επαναφέρουν στον σύλλογο τη δόξα που είχε τον προηγούμενο αιώνα, όταν τα ασπρόμαυρα φορούσε στην Ευρωλίγκα και ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς» συμπληρώνει το σχετικό δημοσίευμα.

O Nάναλι αγωνίστηκε στην Euroleague με την Παρτιζάν τη διετία 2022-24, όντας ένας από τους παίκτες που ξεχώριζαν στο ρόστερ των ασπρόμαυρων. Τη σεζόν 2023-24 είχε 12,3 πόντους με 43% στο τρίποντο, 3,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνoλο 32 παιχνιδιών στη διοργάνωση. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ξανά στη Euroleague φορώντας με επιτυχία τις φανέλες των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνo.

Εκτός του Νάναλι, έχουν δημοσιευτεί και τα ονόματα του Καμ Ρέντις και του Αρτούρας Γκουντάιτις, όπως και αυτό του Νίκου Χουγκάζ.