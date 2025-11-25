Το πανόραμα της Euroleague μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού

Το Τριφύλλι έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες και πλέον έχει ρεκόρ 9-4 ισοβαθμώντας με την Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 8-4 με ματς λιγότερο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Τρίτη 25/11
Dubai Basketball - Παρί 90-89
Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64
Ζάλγκιρις - Μπασκόνια 82-67
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 74-75
Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 91-69
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67
Τετάρτη 26/11
19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν
Η κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ολυμπιακός 8-4
- Ερυθρός Αστέρας 8-4
- Ζάλγκιρις 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Μονακό 7-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Αρμάνι Μιλάνο 6-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Dubai Basketball 6-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Παρί 5-8
- Μπάγερν 5-8
- Μπασκόνια 4-9
- Παρτίζαν 4-9
- Μακάμπι 3-9
- Βιλερμπάν 3-9
Επόμενη αγωνιστική (14η)
Πέμπτη 4/12
19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Παρί
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
Παρασκευή 5/12
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball