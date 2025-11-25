Το πανόραμα της Euroleague μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 13ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δίνει συνέχεια στις εκπληκτικές εμφανίσεις του «διαλύοντας» την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ.

Το Τριφύλλι έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες και πλέον έχει ρεκόρ 9-4 ισοβαθμώντας με την Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 8-4 με ματς λιγότερο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Τρίτη 25/11

Dubai Basketball - Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64

Ζάλγκιρις - Μπασκόνια 82-67

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 74-75

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67

Τετάρτη 26/11

19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν

Η κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ολυμπιακός 8-4 Ερυθρός Αστέρας 8-4 Ζάλγκιρις 8-5 Βαλένθια 8-5 Φενέρμπαχτσε 8-5 Μονακό 7-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Αρμάνι Μιλάνο 6-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Dubai Basketball 6-7 Αναντολού Εφές 5-7 Παρί 5-8 Μπάγερν 5-8 Μπασκόνια 4-9 Παρτίζαν 4-9 Μακάμπι 3-9 Βιλερμπάν 3-9

Επόμενη αγωνιστική (14η)

Πέμπτη 4/12

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 5/12

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια

21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball