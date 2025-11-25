Ρογκαβόπουλος για Εθνική: «Αν κληθώ τον Φεβρουάριο θα δώσω το παρών»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν θετικός κόντρα στην Παρτιζάν με 13 πόντους, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε μια εύκολη νίκη.

Στις δηλώσεις του στη Nova ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε για το ματς, αλλά και για την Εθνική ομάδα.

Αρχικά είπε: «Ήταν μια σημαντική νίκη και θέλαμε να κλείσουμε τη βδομάδα πριν τη διακοπή για τις εθνικές έτσι για να ηρεμήσουμε και με καθαρό μυαλό να δούμε τη συνέχεια».

Για το 25-0 σερί και την άμυνα: «Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο. Βελτιωθήκαμε πολύ μετά το πρώτο δεκάλεπτο, βρήκαμε τους αιφνιδιασμούς και βάλαμε μεγάλα καλάθια, ο Ναν μας ξεκόλλησε επιθετικά, όπως κάνει πάντα»

Για τον εαυτό του: «Είμαι πολύ ευγνώμων με πιστεύει η ομάδα ότι και να κάνω. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ ότι και να συμβεί.

Για την Εθνική ομάδα: «Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Ζήση, τον Φεβρουάριο στο επόμενο παράθυρο αν κληθώ θα δώσω το παρών».