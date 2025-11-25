Με επιβλητική εμφάνιση η Βαλένθια ισοπέδωσε με 90-67 την Μπάγερν Μονάχου, παραμένοντας στα ψηλά πατώματα του Βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Οι «νυχτερίδες» μπήκαν μουδιασμένα στο ματς, επιτρέποντας στην Μπάγερν να προηγηθεί με 19-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια η Βαλένθια κυριάρχησε, κάνοντας τρομερό δεύτερο ημίχρονο.

Αρχικά οι γηπεδούχοι, με επί μέρους 22-16, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα τεσσάρων πόντων (41-37), με τους Ισπανούς να είναι καταιγιστικοί στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου έτρεξαν επί μέρους 27-12.

Η κυριαρχία της Βαλένθια συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, με τους Ισπανούς, να φτάνουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 8-5, με χαρακτηριστική ευκολία, ρίχνοντας την Μπάγερν στο 5-8.

Ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Βαλένθια, με τον Σπένσερ Ντινγουΐντι να ξεχωρίζει για την Μπάγερν έχοντας 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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