Τι παράσταση ήταν αυτή! Ο τρομακτικός Παναθηναϊκός πέρασε πάνω από την άτυχη Παρτίζαν (91-69) και ο κόσμος στο "Telekom Center" δημιούργησε ατμόσφαιρα-ηφαίστειο.

Απολαυστικός Παναθηναϊκός Aktor για ακόμα ένα βράδυ στο "Telekom Center" και... πάρτι σε εξέδρα και glass floor. Οι «πράσινοι» μετά το νωθρό 1ο δεκάλεπτο (31π. παθητικό) έδειξαν τα... δόντια τους, έπαιξαν έξυπνα και στις δύο πλευρές του παρκέ και «διέλυσαν» την Παρτιζάν, που ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο να βρει σημάδια ανάκαμψης. Το «τριφύλλι», όπως και στο ματς με τη Ντουμπάι, «έτρεξε» ένα ασύλληπτο 25-0 σερί (24' έως 32') και έβαλε διαστάσεις θριάμβου σε ακόμα μία νίκη του, δείχνοντας πως μπορεί να παίξει -και- top level άμυνα.

Ως εκ τούτου, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στο 9-4 και... έπιασε στην κορυφή τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετρώντας πλέον τέσσερα σερί θετικά αποτελέσματα στην Euroleague. Αντιθέτως, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξελίσσεται στην μέχρι τώρα απογοήτευση της διοργάνωσης και υποχώρησε στο 4-9.

Ο περσινός MVP της λίγκας, Κέντρικ Ναν «έσυρε τον χορό» επιθετικά σε μια μεγαλειώδη βραδιά του, στην οποία -και πάλι- άφησε το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον και δικαιώθηκε (26 πόντοι με 4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 9/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 31'). Από εκεί και πέρα, ο «μαέστρος» Κώστας Σλούκας επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε αδιανόητη κατάσταση και λειτούργησε ξανά σαν... κομπιούτερ (7 πόντοι - 10 ασίστ - 1 λάθος).

Επιπλέον, ο Κένεθ Φαρίντ ήταν για άλλο ένα βράδυ κυρίαρχος στη ρακέτα (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ «δάγκωνε» στην άμυνα (8 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και βασικός πυλώνας του 25-0 σερί). Θετικός ξανά ο Τζέριαν Γκραντ (8π., 1ρ., 4ασ.), σούπερ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (13 πόντοι με 5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4 ριμπάουντ), βοήθησε ο ανεβασμένος Ντίνος Μήτογλου (9 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), σε μια βραδιά που -και- ο κόουτς Αταμάν άγγιξε την τελειότητα με την προετοιμασία του αγώνα και τη διαχείρισή του.

«Καμπανάκι» με την αμυντική προσήλωση των γηπεδούχων

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τρεις γκαρντ (Σορτς, Ναν, Γκραντ) και το δίδυμο Ερνανγκόμεθ - Φαρίντ στη front line. Η άλεϊ ουπ συνεργασία του Σορτς με τον Φαρίντ στο τρανζίσιον ξεσήκωσε το γήπεδο (10-8 στο 4'), αλλά οι Σέρβοι «χτύπησαν» με διαδοχικά τρίποντα του Στέρλινγκ Μπράουν (12-16 στο 6'). Οι «πράσινοι» κόλλησαν για λίγο επιθετικά (12-18), ο Σλούκας πέρασε και μοίρασε δυο ασίστ για το 17-18 (8'), αλλά το μεγάλο πρόβλημα εντοπιζόταν στην άμυνα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Κι αυτό γιατί οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει 14π. από τον Μπράουν, μετρούσαν 4/6 τρίποντα και δημιουργούσαν συνεχή προβλήματα στην άμυνα του «τριφυλλιού» (27-31 στο 10').

Διόρθωσαν άμεσα τα... κακώς κείμενα οι παίκτες του Αταμάν

Οι Ρογκαβόπουλος (6π.) και Μήτογλου (7π.) ερχόμενοι από τον πάγκο έδωσαν επιθετικές βοήθειες (33-35 στο 13'), με τον κόουτς Αταμάν να ανοίγει το ροτέισιον και να παίρνει πολλά από πολλούς. Η Παρτιζάν βρέθηκε εκ νέου στο +4 (35-39 στο 15'), αλλά ο ορεξάτος Ναν (11π. και 3ασ. με 3/3 σουτ και 4/4 βολές) έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό μέσα σε αποθέωση (40-39 στο 17' και 42-39 στο 18'). Ο Γκραντ έκανε με τη σειρά του εξαιρετική δουλειά (8π., 3ασ.), ο «Ρόγκα» βοηθούσε στα ριμπάουντ (4ρ.) και ένα επιβλητικό κάρφωμα του Φαρίντ (46-41 στο 19') έφερε νέα... έκρηξη στο "Telekom Center" (8π. - 4ρ. ο "Manimal"). Ήταν φανερό πως οι «πράσινοι» είχαν βρει ρυθμό μέσα από την άμυνά τους (13π. παθητικό στο 2ο δεκάλεπτο) και τον έλεγχο των ριμπάουντ (+6), είχαν βάλει τον κόσμο τους στην εξίσωση και διόρθωσαν γρήγορα τα κακώς κείμενα της 1ης περιόδου (48-44 στο 20' με τη συνεργασία Σλούκα - Ρογκαβόπουλου).

«Πράσινη... λάβα» και σερί 21-0 με τρομερή αμυντική εικόνα

Στην αρχή της επανάληψης ο Ναν αστόχησε σε δύο βολές (!), αλλά ο τρομερός Φαρίντ με επιθετικό ριμπάουντ και ένα λέι απ διαμόρφωσε το 50-46. Ο Αταμάν επέστρεψε στο σχήμα με τους τρεις γκαρντ (Σλούκας, Ναν, Γκραντ) και σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι ένιωσαν πιο άνετα πάνω στο glass floor, εκμεταλλευόμενοι ένα εξαιρετικό αμυντικό τους διάστημα. Το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ήταν «καυτό», ο Σλούκας... σέρβιρε ξανά και ξανά (7ασ.) και οι Ναν (15π.) - Φαρίντ (12π.) έστειλαν τον Παναθηναϊκό Aktor στο +8 για πρώτη φορά (58-50 στο 26'), φέρνοντας... ξέσπασμα του «Ζοτς» στον σερβικό πάγκο. Το time out του Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε τα δεδομένα (28% 3π. η Παρτιζάν), ο MVP της λίγκας ήταν in the zone και με δύο τρίποντά του οι γηπεδούχοι πήγαν στο +14 (64-50 στο 26', 21π. με 7/8 εντός πεδιάς ο Αμερικανός σούπερ σταρ), έχοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Φαρίντ χρεώθηκε με 3ο φάουλ, αλλά το δίδυμο Χουάντσο - Μήτογλου συνέχισε την αψεγάδιαστη δουλειά. Βλέπετε, οι γηπεδούχοι δεν δέχτηκαν πόντο για 6'31'' και το 52-50 του 24' έγινε... 73-50 με σερί 21-0 (τρίποντο του Σλούκα at the buzzer στο 30').

Πάρτι της ομαδάρας του Αταμάν και 4η διαδοχική νίκη

Το απίθανο σερί του «τριφυλλιού» έφτασε το 25-0 (77-50 στο 32') με τους Σέρβους να παρουσιάζουν σημάδια... διάλυσης. Τελικά, ο Πάρκερ με δυο βολές έβαλε τέλος στο παραπάνω σερί, αλλά οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης είχαν μετατρέψει πια σε θρίαμβο την επικείμενη επικράτησή τους. Ο Αταμάν «άνοιξε» το ροτέισιον σε εκείνο το σημείο και το τρίποντο του «Ρόγκα» στο τρανζίσιον «έγραψε» το 82-54 (35'), μέσα σε ένα τρομερό πάρτι σε εξέδρα και glass floor. Στην τελική ευθεία ο Μάριους Γκριγκόνις κέρδισε το χειροκρότημα με την είσοδό του στο 37' και η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε με σύνεση το προβάδισμά της και έφτασε στην 4η διαδοχική επικράτηση στην Euroleague (91-69 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.