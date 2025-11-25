Το ματς της Ντουμπάι BC με την Παρί μετατράπηκε σε... θρίλερ, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται το λάθος του Ρόμπινσον στο τέλος και να επικρατούν τελικά με 90-89.

Η Ντουμπάι BC υποδέχθηκε στην «Coca-Cola Arena» την Παρί για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Σε όλο το ματς οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ και στα τελευταία λεπτά ο αγώνας μετατράπηκε σε «θρίλερ». Τελικά, ο Ρόμπινσον έκανε ένα κρίσιμο λάθος στα 33" και οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 90-89. Έτσι, η Ντουμπάι έχει πλέον ρεκόρ 6-7 και οι Γάλλοι βρίσκονται στο 5-8.

Για τους νικητές ο Ράιτ είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Πετρούσεφ να προσθέτει 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, ο Άντερσον τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Καμπενγκέλε με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Από την άλλη, ο Ουίλις μέτρησε 22 πόντου,ς 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Ρόμπινσον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο. Τέλος, ο Στίβενς είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τρομερό ξεκίνημα με 32 πόντους για την Παρί

Η Παρί μπήκε δυνατά στον αγώνα και με τρίποντα από τους Ουίλις και Ρόντεν προηγήθηκε γρήγορα με 0-6. Ο Ράιτ πέτυχε τους πρώτους πόντους της Ντουμπάι στο ματς, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ακόμη ένα τρίποντο (Ερέρα) και ο Μπακό με μία βολή διαμόρφωσε το 2-10. Ο Έλις βρήκε απάντηση στο νέο τρίποντο του Ουίλις (7-13), αλλά με τους Ίφι και Στίβενς η διαφορά έφτασε τους 11 (9-20). Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ελέγξουν καθόλου τον ρυθμό και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το 17-32 υπέρ της Παρί.

Ανατροπή της Ντουμπάι και μπροστά στα αποδυτήρια

Η δεύτερη περίοδος είχε τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Πετρούσεφ ξεκίνησε δυνατά με έξι πόντους και ο Ράιτ, Καμπενγκέλε και έριξαν την διαφορά στους 10 (30-40) με 5:09 για το ημίχρονο. Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε και οι Πετρούσεφ, Καμπενγκέλε και Άντερσον έκαναν το 38-40. Οι Ίφι και Φαγιέ έδωσαν... ανάσα στην Παρί (38-43) αλλά με Πετρούσεφ και Άρμστρονγκ η Ντουμπάι κατάφερε να ισοφαρίσει σε 43-43 και με το τρίποντο του Μπέρτανς πήγε μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια (46-45).

Βελτιώθηκε και πέρασε ξανά μπροστά η Παρί

Με τους Ουίλις και Ρόντεν η Παρί πήρε ξανά το προβάδισμα (48-51) και ο Μόργκαν με τρίποντο και ο Φαγιέ από κοντά ανέβασαν την διαφορά στους 8 (48-56). Με Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε η Ντουμπάι βρήκε λύσεις (53-56), αλλά ο Ουίλις ήταν ξανά εύστοχος από τα 6,75μ. και ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το 53-61. Τελικά, η τρίτη περίοδο ολοκληρώθηκε με την Παρί να προηγείται με 59-66.

Πήρε το «θρίλερ» η Ντουμπάι

Ο Ράιτ μπήκε... καυτός στο τελευταίο δεκάλεπτο και έριξε τη διαφορά στους 4 (64-68). Ουίλις και Μπέρτανς «αντάλλαξαν» τρίποντα για το 67-71 και οι Πετρούσεφ και Μπέρτανς μείωσαν στο καλάθι (71-73). Με τον Ράιτ η Ντουμπάι κατάφερε να περάσει ξανά μπροστά με 75-73. Η Παρί με τον Ουίλις έριξε τη διαφορά στον πόντο (78-77) και τελικά με τους Ρόμπινσον και Καβαλιέρ οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 82-83. Ο Ρόμπινσον με τρίποντο έκανε το 83-86 αλλά ο Άντερσον «απάντησε» για το 86-86 και ο Ράιτ με βολές, μετά το λάθος του Ρόμπινσον, έκανε το 88-86 με 33" για το φινάλε. Ο Ίφι αστόχησε σε τρίποντο στα 10" και στα 6,2" μετά την εξέταση της φάσης στο instant replay η κατοχή πέρασε στην Ντουμπάι και «κλείδωσε» το αποτέλεσμα (90-89).

Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89

Τα στατιστικά του αγώνα.