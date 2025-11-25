Με τα γνωστά προβλήματα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρτιζάν

Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός και στο παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν. Eκτός για τη σερβική ομάδα ο Κάρλικ Τζόουνς.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τζέντι Όσμαν και Όμερ Γιούρτσεβεν, που δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν κι έμειναν εκτός αποστολής.

Φυσικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού δεν είναι και οι Ματίας Λεσόρ και Ρίσον Χολμς, ενώ εκτός είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που έχει μία μόλις προπόνηση κι είναι ανέτοιμος.

Από την πλευρά της Παρτιζάν εκτός είναι ο Κάρλικ Τζόουνς και πάλι, όπως και οι Μάριο Νάκιτς και Άριαν Λάκιτς.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου

Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Μίλτον, Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόφκσι, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέφκσι, Μπράουν, Μπόνγκα, Πάρκερ, Φερνάντο, Καλάθης, Τζόουνς