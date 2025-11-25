Πασκουάλ για την επιστροφή στο «Palau Blaugrana»: «Θα είναι ξεχωριστή στιγμή»

Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Βιλερμπάν αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο «Palau Blaugrana» και τόνισε πως θα είναι ξεχωριστή στιγμή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του στο «Palau Blaugrana»: «Θα είναι ξεχωριστή στιγμή για εμένα χωρίς αμφιβολία. Το να βγω εκεί έξω με τον κόσμο θα είναι πολύ ωραία στιγμή. Δεν το σκέφτομαι πολύ, γιατί δεν είναι σημαντικό σε σχέση με την ανάγκη του να κερδίσουμε το ματς για το μέλλον μας».

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα μονοπάτι και είμαι χαρούμενος με τα παιδιά, λόγω του πώς δουλεύουν και της προσπάθειας που κάνουν να προσαρμοστούν. Η νοοτροπία μου είναι πως αν είσαι παίκτη μου, πάντα πιστεύω πως έχω τους καλύτερους. Όταν δουλεύεις μαζί μου, σκέφτομαι πως μπορώ να βγάλω τον καλύτερό σου εαυτό. Χρειαζόμαστε δύο μήνες προσαρμογής και να καταλάβουμε το potential του κάθε παίκτη.

Θέλω οι παίκτες να δίνουν το 100% και στις δύο πλευρές. Δεν είναι κριτική για κάποιος, πρέπει να προπονούμαστε σε ένα καλό επίπεδο για να είμαστε ανταγωνιστική και αυτό θα έρθει. Πρέπει να είμαστε πνευματικά έτοιμοι και να αναπτυχθούμε».

Για το ματς με την Βιλερμπάν: «Αναρρώνουν ακόμα παίκτες όπως ο Ντε Κολό και ο Ερτέλ. Είναι δύσκολο και πολύ σημαντικό ματς. Η Βιλερμπάν είναι αθλητική και physical ομάδα, πολύ γρήγορο στον αιφνιδιασμό. Είναι από τα παιχνίδια "κλειδί" της σεζόν στον πρώτο γύρο. Με την βοήθεια του Παλάου, που θα είναι γεμάτο, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το ματς».

Για την διακοπή για τις Εθνικές: «Η ομάδα έχει παίξει 21 ματς σε λιγότερους από 2 μήνες. Πρέπει να συνδυάσουμε την δουλειά και την ξεκούραση. Πάντα έχουμε αυτή την διχοτόμηση. Το σημαντικό είναι όταν προπονούμαστε να το κάνουμε στο επίπεδο που θέλουμε ή σε κοντινό επίπεδο σε σχέση με τον αγώνα».