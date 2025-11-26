Σε... φιλικό περιβάλλον στο Βελιγράδι για το «διπλό» ο Ολυμπιακός

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα (20:30) για την 13η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο διπλό σε... φιλικό περιβάλλον.

Δοκιμασία στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Βelgrade Arena (20:30) τον Ερυθρό Αστέρα, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στο διπλό σε... φιλικό περιβάλλον, προκειμένου να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι παρέμειναν στην Ελλάδα λόγω προβλήματος τραυματισμού, ενώ εκτός έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Από την άλλη πλευρά ο Σάσα Ομπράντοβιτς αρχίζει να βλέπει όλους τους παίκτες διαθέσιμους, πέρα του Νταβίντοβατς, ο οποίος δεν έχει ξεπράσει το πρόβλημα τραυματισμού.