Σε... φιλικό περιβάλλον στο Βελιγράδι για το «διπλό» ο Ολυμπιακός

Δοκιμασία στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Βelgrade Arena (20:30) τον Ερυθρό Αστέρα, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στο διπλό σε... φιλικό περιβάλλον, προκειμένου να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι παρέμειναν στην Ελλάδα λόγω προβλήματος τραυματισμού, ενώ εκτός έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Από την άλλη πλευρά ο Σάσα Ομπράντοβιτς αρχίζει να βλέπει όλους τους παίκτες διαθέσιμους, πέρα του Νταβίντοβατς, ο οποίος δεν έχει ξεπράσει το πρόβλημα τραυματισμού.