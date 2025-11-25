Ντόμπριτς ενόψει Ολυμπιακού: «Η κούραση δεν είναι δικαιολογία - Πρέπει να βγάλουμε ενέργεια»

Ο αργηγός του Ερυθρού Αστέρα, Όγκνιεν Ντόμπριτς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό σημείωσε πως η κούραση δεν αποτελεί δικαιολογία για την ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να βγάλουν ενέργεια όλοι οι παίκτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να βρούμε ενέργεια με όποιον τρόπο ξέρουμε. Η κούραση δεν είναι δικαιολογία, όλοι είναι σε αυτόν τον ρυθμό, παίζουν εγχώρια πρωταθλήματα και διπλούς γύρους Ευρωλίγκας... Δεν πρέπει να θυμώνουμε γι' αυτό. Πρέπει να βγούμε με μεγάλη ενέργεια μπροστά στο κοινό μας, το οποίο και μας στέλνει. Ας παίξουμε ένα καλό παιχνίδι στην Αρένα μας και ας πετύχουμε τη νίκη»

Για τον Ολυμπιακό και τους παίκτες που διαθέτει: «Ο Ντόρσεϊ είναι σε πολύ καλή φόρμα αυτή τη στιγμή, ο Βεζένκοφ είναι πάντα επικίνδυνος, ο Μιλουτίνοφ παίζει εκπληκτικά, υπάρχουν οι Φουρνιέ και Πίτερς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, δεν θέλω να αφήσω κανέναν απέξω. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, αλλά κι εμείς έχουμε, ειδικά όταν έχουν επιστρέψει οι τραυματίες, έχουμε το εύρος του ρόστερ και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Με αυτή την ενέργεια πρέπει να περιμένουμε τον αντίπαλο όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάζει, αλλά η ενέργεια πρέπει να παραμένει σε αυτό το επίπεδο» .