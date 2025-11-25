Μπάτλερ: «Ο Ολυμπιακός με ήθελε πολύ, αλλά σκέφτηκα ότι είχαν ήδη πολλούς παίκτες - Μου έστειλε μήνυμα ο Φουρνιέ» (vid)

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ μίλησε στο Amerikanos24 για την μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα, σημείωσε πως ο Ολυμπιακός τον ήθελε πολύ, ωστόσο δεν υπέγραψε καθώς τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ήδη πολλούς παίκτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στo Amerikanos24:

Για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να παίξει στη Euroleague:

«Προφανώς ο ατζέντης μου, κάποιοι από τους General Managers που μίλησα. Ήταν δυο πράγματα. Πρώτα, το αν θα παίξω overseas, Μιλούσα με τον ατζέντη μου και με κάποιους GM’s και μετά υπήρχαν πολλά άτομα που με προσέγγισαν για την ομάδα τους. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ, μου έστειλε μήνυμα. Μίλησα με τον Μάικ Τζέιμς λίγο για το πως είναι να παίζεις εκεί. Πολλά άτομα μου έστειλαν μήνυμα και μίλησα και με μερικούς προπονητές, όπως τον προπονητή της Παρί».

Για τον λόγο που διάλεξε τον Ερυθρό Αστέρα:

«Ειλικρινά διάλεξα τον Ερυθρό Αστέρα για τους φιλάθλους. Αυτό ήταν το νούμερο ένα για εμένα. Ήθελα να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό, είναι σαν μπασκετικός παράδεισος. Μίλησα με τον ατζέντη μου και μου μίλησε για όλες τις ομάδες, για τα θετικά και τα αρνητικά κάθε ομάδας. Παράδειγμα, η Μακάμπι είναι αυτό, αλλά δεν έχουν αυτό, ή ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες. Δεν είχα ιδέα. Το μόνο που γνώριζα ήταν ότι ο Φρέντι Γκίλεσπι έπαιζε για τον Ερυθρό Αστέρα και τον ρώτησα και μου είπε “Αδερφέ θα το λατρέψεις. Θα σε αγαπήσουν αν κερδίζεις και θα σε μισούν ανα χάνεις”. Αυτό ήταν το μοναδικό πράγμα που ήξερα από κάποιον που έχει παίξει στη Euroleague».

Για τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα:

«Είναι πολύ διαφορετικοί από τους φανς του NBA. Ο ατζέντης μου μου έστειλε μερικά βίντεο και είπα απλά “Αδερφέ, δεν μπορείς να το νικήσεις αυτό”. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι NBA που να είναι έτσι, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα σαν και αυτή. Μίλησα και με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, που ήταν ο άνθρωπος που ένιωθα πιο άνετα. Μπορούσα να καταλάβω κάθε τρεις λέξεις που έλεγε στην αρχή. Έχει έναν τρόπο που μιλάει που είναι πολύ έντονος, αλλά μπορείς να νιώσεις την ενέργεια του από το πως μιλάει. Ήταν κάτι που μπορούσα να ταυτιστώ και τότε ένιωσα πιο άνετα και πήρα την απόφαση μου».

Για το ποιες ομάδες ήθελαν να τον υπογράψουν:

«Ο Ολυμπιακός ήθελε να με υπογράψει. Η Παρί, η Ντουμπάι, και η Μακάμπι».

Για τον λόγο που δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό:

«Ο ατζέντης μου ήταν εκείνος που έκανε τις επαφές περισσότερο. Νομίζω ότι στα χρήματα ήμασταν σύμφωνοι, αλλά νιώθω ότι εγώ και ο ατζέντης μου σκεφτόμασταν ότι έχουν ήδη πολλούς παίκτες και μοιάζει περισσότερο ότι σε θέλουν ώστε να μην σε έχει κάποιος άλλος. Αυτή ήταν η ιστορία. Ο ατζέντης μου μου είπε ότι τους άρεσα πολύ και ότι προφανώς με θέλουν, αλλά ξέρουμε ότι έχουν ήδη μια γεμάτη ομάδα».

Για το αν θέλει να επιστρέψει στο NBA ή να χτίσει την καριέρα του στη Euroleague:

«Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το είπα ήδη στον Τσίμα αυτό. Δεν ξέρω είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να παίξω μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Αν αυτό είναι να παίξω στη Euroleague και να φτάσω στο Final 4, όπου τα παιχνίδια μετράνε και έχω έναν σημαντικό ρόλο και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα από το απλά να έχω τον τίτλο του παίκτη του NBA. Νιώθω ότι αν έχω την ευκαιρία να έχω έναν κομβικό ρόλο ή να είμαι ένας backup παίκτης στο NBA δεν θα το απέρριπτα. Ο στόχος για μένα είναι να παίξω μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Η Euroleague το έχει αυτό και είμαι μια χαρά με αυτό. Δεν παίζω απλάγια να δώσω μια ώθηση στα στατιστικά μου ώστε να γυρίσω πίσω στο NBA, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Η περίπτωση είναι ότι απλά θέλω να παίξω υψηλού επιπέδου μπάσκετ και απλά να δείξω το ταλέντο μου».

Για τους στόχους του Ερυθρού Αστέρα:

«Νομίζω ότι η ομάδα έχει μια αυτοπεποίθηση, επειδή έχουμε πολλά όπλα. Νομίζω ότι υπάρχει μια αυτοπεποίθηση. Πολλοί από εμάς θα λέγαμε ότι αν υπήρχε μια χρονιά που θα πηγαίναμε μέχρι τέλους νομίζω ότι θα ήταν με αυτή την ομάδα».

Για το θέμα υγείας που αντιμετώπισε:

«Η ζωή έχει να κάνει με τις αλλαγές και τα εμπόδια και την ικανότητα να τρέχεις μέσα από τη διαδρομή σου μετ’ εμποδίων. Έχω μεγάλη καρδία, κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω και χρειάζεται πολλή ανθεκτικότητα. Δεν υπάρχει διαδρομή μετ’ εμποδίων που θα βάλεις μπροστά μου και δεν θα πηδήξω ή δεν θα παρακάμψω. Πρέπει απλώς να έχεις πίστη. Διαγνώστηκα μόλις πήγα στο κολλέγιο. Πήγα στο πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα και με έκοψαν στα ιατρικά. Μιλάγαμε για το NBA και εγώ σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω αν θα παίξω στο κολλέγιο. Μετά πήγα στο Μπέιλορ. Είναι η μόνη ομάδα στην Αμερική που με άφησε να παίξω και απλά είπα “Δόξα τω Θεώ”. Για μένα κάθε μέρα ήταν ευλογία που έπαιζα μπάσκετ. Και μετά το να πάω στο NBA ήταν ακόμα ένα εμπόδιο, αλλά όλα πήγαν καλά. Μετά ο ερχομός μου εδώ δεν ήταν κάτι αυτονόητο, αλλά ένα ερωτηματικό που απαντήθηκε, αλλά είμαστε εδώ».

Για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague αυτή τη στιγμή:

«Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιερ μου φαίνεται εξαιρετικός».