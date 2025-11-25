Ηλιάδης: «Η Εθνική έχει συνέχεια, μπορεί να συνεχίσει από εκεί που το άφησε»

​​​​​​​Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής Ανδρών και του Περιστερίου μίλησε λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο κόουτς Ηλιάδης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της «επίσημης αγαπημένης» ενόψει των αγώνων με Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία (30/11) , ενώ αναφέρθηκε και στην έως τώρα πορεία της ομάδας των δυτικών προαστίων.

Αναλυτικά όσα είπε στο EOK WebRadio...

Για την προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027: «Η ομάδα έρχεται από μια πολύ μεγάλη επιτυχία, τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Τώρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος με τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Η διαδικασία των “παραθύρων” είναι πάντα ιδιαίτερη, γιατί υπάρχουν αναγκαίες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Το καλό είναι ότι, ιδιαίτερα από την περίοδο που έχει αναλάβει ο κόουτς Σπανούλης, αυτές οι περίοδοι αξιοποιούνται ώστε τα παιδιά να “δέσουν” μεταξύ τους, να γίνουν ομάδα, νέα παιδιά να πάρουν την ευκαιρία και να μπουν στο κλίμα της ομάδας και του συστήματος που θέλει να εφαρμόσει. Αυτή η αφορμή υπάρχει και σε αυτό το “παράθυρο”. Φυσικά, πάντα υπάρχει και ο στόχος της πρόκρισης στη μέση, οπότε υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των δύο κομματιών που βοηθούν στην εξέλιξη της ομάδας γενικότερα».

Για το αν κάποιοι παίκτες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί να μη βρίσκονται στην τελική δωδεκάδα του Παγκοσμίου 2027, εφόσον η Ελλάδα προκριθεί: «Ειλικρινά δε νομίζω ότι υπάρχει καθόλου αυτή η σκέψη. Είναι τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράς τη φανέλα της Εθνικής. Το ότι είναι προκριματικοί αγώνες δε σημαίνει πως είναι λιγότερο σημαντικοί. Είναι επίσημοι αγώνες, εκπροσωπείς τη χώρα σου, έχεις τη ευκαιρία να παίξεις μπροστά στο κοινό σου. Έχουμε δει, ιδιαίτερα στη διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου που είναι ελαφρώς πιο δύσκολη απ’ ό,τι στου Ευρωμπάσκετ, κάποιες ομάδες να μη μπορούν να προκριθούν λόγω της ιδιαιτερότητας ότι δε μπορούν να έχουν τους “αστέρες” τους. Γι’ αυτό και τα ίδια τα παιδιά παίρνουν πολύ σοβαρά τη δουλειά και τον ρόλο τους στην ομάδα, φυσικά και γιατί είναι τιμή να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Επίσης, επειδή είναι επαγγελματίες παίκτες με φιλοδοξίες, σίγουρα θέλουν μέσα από αυτήν τη διαδικασία να δείξουν και να αποδείξουν, αλλά και να διεκδικήσουν τη θέση τους στο τελικό ρόστερ. Προφανώς μπορεί οι θέσεις εκεί να είναι πολύ πιο μετρημένες, παρ’ όλα αυτά έχει αποδειχτεί πως η διαδικασία είναι ανοιχτή για όποιον το αξίζει και μπορεί να το κερδίσει. Αν δούμε και το ρόστερ του Ευρωμπάσκετ, κάποια παιδιά συμμετείχαν και στα προκριματικά. Ίσως τότε να θεωρούσαμε ότι δε θα είναι στην τελική δωδεκάδα, αλλά τώρα έχουν ένα χάλκινο μετάλλιο σπίτι τους».

Για το αν αποτελεί «έμπνευση» το χάλκινο μετάλλιο του καλοκαιριού και για τα παιδιά που είναι τώρα στις κλήσεις αλλά δεν ήταν στη δωδεκάδα του τουρνουά: «Τα παιδιά είναι επαγγελματίες με φιλοδοξίες, αλλά αγαπούν και αυτήν την ομάδα. Αυτοί που ήταν μέλη αυτής της ομάδας, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, έχουν έρθει με πάρα πολλή όρεξη, με πάρα πολύ σεβασμό και συγκέντρωση στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε αυτήν τη μία βδομάδα. Απ’ την πρώτη στιγμή που συγκεντρώθηκε η ομάδα αρχικά, ενώ σιγά-σιγά περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν έχει δοθεί το παραμικρό δικαίωμα απ’ τον καθένα να σκεφτεί διαφορετικά. Είναι όλοι προσηλωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτό που ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα».

Για το σε τι θα δώσουν μεγαλύτερη βάση αυτήν τη μία βδομάδα: «Η ομάδα αυτή έχει μια συνέχεια. Μέσα από κάθε “παράθυρο” και κάθε διοργάνωση αυτά τα παιδιά λίγο-πολύ γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ομάδας, σε άμυνα και επίθεση. Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία αυτών των ημερών είναι πιο πολύ ένα… φρεσκάρισμα παρά εισαγωγή καινούργιων πραγμάτων. Η ομάδα αυτή βρίσκεται κάθε 3-4 μήνες και μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει από εκεί που το άφησε. Αυτό είναι που έχει πετύχει η οργάνωση της ομάδας. Φυσικά ο χρόνος είναι πιεστικός, όπως για όλους, αλλά για τον λόγο αυτόν οι κλήσεις είναι συγκεκριμένες. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, ακόμα κι αν δεν ήταν στην τελική δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ, ήταν κομμάτι της προετοιμασίας του καλοκαιριού. Βρισκόντουσαν ένα μήνα μεταξύ τους».

Για την πρεμιέρα κόντρα στη Ρουμανία: «Η εικόνα που έχουμε από τη Ρουμανία είναι απ’ τα προ-προκριματικά του Παγκοσμίου που έπαιξαν το καλοκαίρι. Ο προπονητής της είναι ο ίδιος που βρίσκεται και στην Κλουζ και ο νατουραλιζέ τους, ο Ντάρον Ράσελ, είναι παίκτης του στην Κλουζ. Οπότε κάνουμε έναν συνδυασμό πάνω στην έρευνα όλων αυτών των κομματιών και σχηματίζουμε την εικόνα που πιθανότατα θα συναντήσουμε απέναντί τους. Προετοιμαζόμαστε βάσει αυτώ των στοιχείων».

Για το ότι η Εθνική θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη: «Είναι καλό να δίνεται η ευκαιρία, απ’ τη στιγμή που υπάρχει η διαδικασία να δίνει εντός έδρας ματς, η ομάδα να παίζει έστω στις δύο πόλεις βορρά και νότου, έτσι ώστε άνθρωποι από αυτές τις πόλεις και των γύρω περιοχών να έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την ομάδα και τους παίκτες που εκπροσωπούν τη χώρα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και, από αυτά που βλέπουμε γενικότερα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, υπάρχει αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το άθλημα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το εκφράσεις αυτό από την υποστήριξή του στην Εθνική. Πάντα η ατμόσφαιρα στους αγώνες της Εθνικής είναι πολύ φιλική για οικογένειες, παιδιά και οποιονδήποτε επιθυμεί να περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα στηρίζοντας την ομάδα και μια όμορφη προσπάθεια».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγώνες Ευρωλίγκας τις ημέρες των προκριματικών: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες που πραγματικά θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, να το κάνουν. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο και όχι τόσο καλό για τους αθλητές να επιβαρύνονται με συνεχόμενα και τόσο κοντινά παιχνίδια, σωματικά και πνευματικά. Τώρα είναι το πιο δύσκολο “παράθυρο”, μιας και στα επόμενα δεν υπάρχουν υποχρεώσεις ομάδων παράλληλα. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι εν τέλει στα παιχνίδια η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως θέλουμε, από άποψη ρόστερ».

Για το Περιστέρι και αν πιστεύει και εκείνος ότι είναι η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν: «Φυσικά με την ομάδα που “χτίσαμε” ήμασταν ευχαριστημένοι. Ήταν επιλογές μας με βάση τα δεδομένα που είχαμε. Είχαμε στο μυαλό μας τη συνεργασία και το ταίριασμα των παικτών που επιλέξαμε, αυτό που βλέπουμε να βγαίνει στο παρκέ. Εκεί που έρχεται ο βαθμός δυσκολίας είναι πως έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του πρωταθλήματος. Εκεί υπήρχε λίγο το αβέβαιο που υπάρχει για όλες τα ομάδες. Με βάση, όμως, το υλικό που φτιάξαμε, ήμασταν ευχαριστημένοι να μπούμε σε αυτήν τη “μάχη” απέναντι στον ανταγωνισμό. Φτιάξαμε μια ομάδα που να μπορεί ν’ ανταπεξέλθει σε διπλά ματς, γιατί θέλουμε και την πορεία στη Ευρώπη. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπείς τη χώρα σου και σε συλλογικό επίπεδο. Θέλουμε οι παίκτες που αγωνίζονται στην ομάδα να “αρπάξουν” την ευκαιρία της συμμετοχής σε αυτά τα δύο πολύ καλά πρωταθλήματα, να εξελιχθούν, ν’ αναδειχθούν και να δείξουν πως μπορούν να παίξουν σε ψηλότερο επίπεδο, βοηθώντας ταυτόχρονα την ομάδα να πετύχει τους στόχους της αλλά και να καθιερωθεί ως μία ομάδα που βοηθάει κι εξελίσσει παίκτες, Έλληνες και ξένους».

Για το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του τραυματία Κώστα Παπαδάκη: «Απ’ όσο γνωρίζω, η αποθεραπεία πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Τα χρονικά περιθώρια ποικίλουν, γιατί έχει να κάνει με τα τεστ που θα περνάει σε κάθε φάση της αποθεραπείας του. Όσο θα είναι θετικά, τόσο πιο κοντά θα είμαστε στην επιστροφή του. Μέχρι στιγμής, πάντως, πάνε καλά τα πράγματα».