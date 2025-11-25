Αντέδρασε η Μονακό για την τιμωρία του Τζέιμς: «Ο σεβασμός πρέπει να είναι αμφίδρομος»

H Mονακό αντέδρασε για την τιμωρία του Μάικ Τζέιμς, με τον GM των Μονεγάσκων να σημειώνει σε δηλώσεις του πως ο σεβασμός στους παίκτες πρέπει να είναι αμφίδρομος.

Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από τη γαλλική λίγκα για την πρόσφατη αποβολή του σε αγώνα πρωταθλήματος, όταν πήγε να… ορμήσει σε διαιτητή. Η Μονακό αποφάσισε να μην κάνει έφεση για την απόφαση, ωστόσο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για την ποινή και άφησε υπονοούμενα μέσω του GM της, Ολεξέι Γεφίμοφ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Η τιμωρία του δεν θα βλάψει εμάς ή τον παίκτη. Θα κάνει κακό κυρίως το πρωτάθλημα. Ωστόσο, βλέπουμε στο βίντεο τον επικεφαλής διαιτητή να γυρίζει την πλάτη του αφού έδωσε την τεχνική ποινή. Αυτό δίνει κακή εντύπωση. Δεν μιλάω για την προστασία των αστέρων, αλλά για την αλλαγή της προσέγγισής μας. Ο σεβασμός πρέπει να είναι αμφίδρομος. Είναι επίσης εύλογο να αναρωτηθούμε αν αυτό το είδος συμπεριφοράς μπορεί να επηρεάσει το κίνητρο των καλύτερων παικτών του πρωταθλήματος να το προωθήσουν, να έρθουν στο All-Star Game, για παράδειγμα, παραμονές ενός αγώνα της EuroLeague».