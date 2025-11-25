Μονέκε ενόψει Ολυμπιακού: «Όλα εξαρτώνται από εμάς και την άμυνά μας»

Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως τα πάντα εξαρτώνται από τη δική του ομάδα.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης τον Ολυμπιακό (26/11, 20.30) για την 13η αγωνιστική και ο εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας, αναφέρθηκε στις συνθήκες του παιχνιδιού.

Δήλωσε σχετικά με το ματς ο Μονέκε και με το ποιο είναι το στοιχείο που μπορεί να κρίνει την αναμέτρηση: «Η απάντησή μου θα είναι βαρετή, θα λέω πάντα το ίδιο. Εξαρτάται από εμάς, από την άμυνά μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας.

Τα πήγαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Βαλένθια. Αν δεν παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, κάθε ομάδα μπορεί να μας νικήσει. Αν παίξουμε το παιχνίδι μας, μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε».