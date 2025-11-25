Φερνάντεζ: «Το πρότζεκτ του NBA στην Ευρώπη είναι ενδιαφέρον»

Ο Τζόρντι Φερνάντεζ σε δηλώσεις του μίλησε για το ΝBA Europe κι εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα λίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένα ενδιαφέρον έργο επειδή οτιδήποτε ενδυναμώνει και βελτιώνει το μπάσκετ είναι σημαντικό. Είναι μια επένδυση, η δημιουργία ενός προϊόντος που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, όχι μόνο στο παιχνίδι αλλά και οικονομικά.

Αυτό που ξέρω είναι ότι αν το NBA το κάνει, θα το κάνει πολύ αυστηρά, πολύ επαγγελματικά και με πολύ καλές προθέσεις.

Πιστεύω ότι τελικά αυτό πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ όλων και, όπως γνωρίζετε, αν δεν υπάρξει συνεργασία, σίγουρα θα υπάρξει αντιπαράθεση. Και στο τέλος αυτό που ελπίζουμε είναι ότι το προϊόν θα είναι καλύτερο.

Αυτό που θέλουμε για τους οπαδούς είναι μια μάρκα, μια μάρκα που μπορεί να προωθηθεί στην αγορά, και να την απολαύσουν πραγματικά όλοι, από τους παίκτες μέχρι τους οπαδούς και τους συλλόγους. Νομίζω ότι οι προθέσεις του πρωταθλήματος είναι πολύ καλές και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούν τη διαδικασία για να τα κάνουν όλα πραγματικότητα».