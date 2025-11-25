Στα υπόψη του ΝΒΑ Εurope και η Ρόμα

Σε δηλώσεις του στο συνέδριο του Sports Business Journal ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ρόμα μπορεί να συνδεθεί με την πιθανή ομάδα του NBA Europe στη Ρώμη.

Η γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα AS Roma θα μπορούσε να γίνει μία από τις ομάδες που συμμετέχουν στο project του NBA Europe.

Ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε στο συνέδριο του Sports Business Journal την περασμένη εβδομάδα, όπου άφησε να εννοηθεί ότι η Ρόμα μπορεί να συνδεθεί με την πιθανή ομάδα του NBA Europe στη Ρώμη.

«Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, ο Τόνι Πάρκερ έχει μια ομάδα στη Λυών. Οπότε, νομίζω ότι θα είναι ένας συνδυασμός αυτών των ομάδων. Νομίζω ότι θα δείτε συγκεκριμένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους που δεν έχουν ομάδες μπάσκετ σήμερα, τις καλύτερες ομάδες της Παρί Σεν Ζερμέν, τις καλύτερες της Μάντσεστερ Σίτι, τις καλύτερες της Ρόμα», δήλωσε ο Τέιτουμ.

«Και μετά νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες για ομάδες που θα δημιουργηθούν από την αρχή, που δεν θα συνδέονται απαραίτητα με μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτή θα είναι η σύνθεση των τύπων επενδυτών που εξετάζουμε», πρόσθεσε το στέλεχος του NBA.

Η Ρώμη είναι μία από τις 12 πόλεις που θα πρέπει να έχουν μια μόνιμη θέση στο project του NBA Europe, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το 2027.