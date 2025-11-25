Σάσα Oμπράντοβιτς: «Όλοι είναι έτοιμοι ενόψει Ολυμπιακού εκτός από τον Νταβίντοβατς»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού με τον Ολυμπιακό, μίλησε για το βαρύ πρόγραμμα, ενώ σημείωσε πως εκτός από τον Νταβίντοβατς όλοι οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται κανονικά στην διάθεση του

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ομπράντοβιτς:

Για το βαρύ πρόγραμμα: «Πρέπει να το συνηθίσουμε σιγά σιγά, το πρόγραμμα είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα, πρέπει να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Ξέρεις λίγο πολύ τι να κάνεις εναντίον του Ολυμπιακού, έπαιξα πολύ μαζί τους και δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, απλώς άλλαξαν λίγο την ομάδα, η έμφαση δίνεται στο οργανωμένο παιχνίδι, μπερδεύουν τον αντίπαλο με τις κινήσεις τους και ελέγχουν τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Για το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι: «Εκτός από τον Νταβίντοβατς, όλοι είναι έτοιμοι. Πρόθυμοι να ανταγωνιστούν. Είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος που το αξίζει. Ανυπομονώ να έρθει το διάλειμμα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιες ιδέες, αυτό προσπαθούσα να κάνω, αλλά αναγνώρισα ποιον και πώς να χρησιμοποιήσω»