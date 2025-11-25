Λι: «Ανυπομονώ να δω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα»

Aναλυτικά όσα είπε:
Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: “Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση“.
Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: “Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω”.
Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: “Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε”.
Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: “Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου“.