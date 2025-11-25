Λι: «Ανυπομονώ να δω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα»

Ο Σέιμπεν Λι παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Βελιγράδι και την σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τη 13η αγωνιστική της regular season της EuroLeague.

Aναλυτικά όσα είπε:

Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: “Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση“.

Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: “Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω”.

Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: “Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε”.

Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: “Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου“.