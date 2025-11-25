Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα στο Βελιγράδι – Εκτός και ο ΜακΚίσικ

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα αγωνιστεί αύριο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Xωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη (26/11, 20:30). Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στον αριστερό μηρό και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας.

Εκτός των πλάνων του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Ακόμα, δεν υπολογίζεται ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος από τη Δευτέρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας.

Αντίθετα, στην δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» θα βρίσκεται ο Όμηρος Νετζήπογλου.