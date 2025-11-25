«Καμ Ρέντις όπως... Κέβιν Πόρτερ: Θέλει ΠΑΟΚ για να επιστρέψει στο ΝΒΑ!»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Καμ Ρέντις, άλλοτε top prospect του NBA και Νο10 του ντραφτ του 2019, βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ, που στο παρελθόν μοιράστηκε τα ίδια αποδυτήρια με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς, αγωνίζεται από τον Σεπτέμβριο στη λιθουανική Σιαουλιάι.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν ισπανικές πηγές, ο Ρέντις διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης και αναζητά ένα μεγαλύτερο «παράθυρο προβολής», με στόχο την επιστροφή στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στο FIBA Europe Cup, μια διοργάνωση που κατά τους Ισπανούς δίνει σημαντική ορατότητα στους παίκτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος πέρασε από την Ελλάδα τον Απρίλιο του 2024 και λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στο NBA, πριν καταλήξει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Τη φετινή σεζόν ο Ρέντις μετρά 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα στο λιθουανικό πρωτάθλημα, δείχνοντας πως παραμένει ένας two-way παίκτης με υψηλή αθλητικότητα και προσωπική φάση.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο ΠΑΟΚ θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη με σημαντικό NBA background, ενώ για τον ίδιο τον Ρέντις η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό σκαλοπάτι για το μεγάλο comeback, σημειώνουν οι Ίβηρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του Αμερικανού μαζί με αυτό του Αρτούρας Γκουντάιτις βρίσκονται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του Δικεφάλου και της νέας διοίκησης, ωστόσο προέχουν οι εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι ώστε μετά να πάρουν σειρά οι πρώτες ενέσεις ποιότητας στο ρόστερ.