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«Magic Euroleague» από Telecom Center και... Νέα Υόρκη σήμερα το βράδυ!

Μπάσκετ
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Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται μετά το Παναθηναϊκός-Παρτίζαν στη Web Tv του SDNA.

Η Ευρωλίγκα μπαίνει στη 13η αγωνιστική και από το σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει το Παναθηναϊκός-Παρτίζαν. Με τους «πράσινους» να ψάχνουν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα.

Μετά από αυτό το σπουδαίο ματς, η «Magic Euroleague» θα σας κρατήσει συντροφιά με αναλύσεις και ειδήσεις όπως πάντα. Μια εκπομπή, που θα βγει από το «Telecom Center», αλλά και από τη Νέα Υόρκη, εκεί, όπου είναι ο Τόλης Κοτζιάς για να καλύψει μία σειρά αγώνων του ΝΒΑ και του NCAA.

Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν, ένα ακόμη απολαυστικό μπασκετικό πρόγραμμα σας περιμένει στη Web Tv του SDNA.

«Magic Euroleague» από Telecom Center και... Νέα Υόρκη σήμερα το βράδυ!