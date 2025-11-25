«Magic Euroleague» από Telecom Center και... Νέα Υόρκη σήμερα το βράδυ!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται μετά το Παναθηναϊκός-Παρτίζαν στη Web Tv του SDNA.

Η Ευρωλίγκα μπαίνει στη 13η αγωνιστική και από το σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει το Παναθηναϊκός-Παρτίζαν. Με τους «πράσινους» να ψάχνουν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα.

Μετά από αυτό το σπουδαίο ματς, η «Magic Euroleague» θα σας κρατήσει συντροφιά με αναλύσεις και ειδήσεις όπως πάντα. Μια εκπομπή, που θα βγει από το «Telecom Center», αλλά και από τη Νέα Υόρκη, εκεί, όπου είναι ο Τόλης Κοτζιάς για να καλύψει μία σειρά αγώνων του ΝΒΑ και του NCAA.

Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν, ένα ακόμη απολαυστικό μπασκετικό πρόγραμμα σας περιμένει στη Web Tv του SDNA.