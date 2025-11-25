Οι Πέλικανς σόκαραν τους Μπουλς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς επικρατώντας με 143-130.

Οι Πέλικανς πραγματοποίησαν τρομερό πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 74-58, με τους Μπουλς να ισορροπούν στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να καταφέρουν να απειλήσουν τους «Πελεκάνους».

Έτσι, οι Πέλικανς πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη την φετινή σεζόν (3-15 το ρεκόρ τους) και έριξαν τους Σικάγο Μπουλς στο 9-8, με τους «Ταύρους» να βρίσκονται σε πτώση το τελευταίο διάστημα.

Ο Σαντίκ Μπέι με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πέλικανς, με τον Κόμπι Ουάιτ να έχει 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ξεχωρίζοντας για τους Μπουλς.

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