Το triple double του Γιόκιτς έφερε τη νίκη για τους Νάγκετς

Ο Σέρβος σέντερ πρωταγωνίστησε για ακόμη ένα ματς, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις με 125-115.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 16 ασίστ, κάνοντας τα πάντα στο παρκέ για την ομάδα του, σε ακόμη μια εμφάνιση για... MVP.

Με αυτή τη νίκη οι Ντένβερ Νάγκετς, επέστρεψαν στην 2η θέση της δυτικής περιφέρειας έχοντας ρεκόρ 13-4, με τους Μέμφις Γκρίζλις να πέφτουν στο 6-12, σε μια απογοητευτική σεζόν για τις «Αρκούδες».

Ο Τζοκ Λαντέιλ ξεχώρισε για τους ηττημένους έχοντας 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Τζα Μοράντ να παραμένει εκτός, κάτι που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους Γκρίζλις.

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